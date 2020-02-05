Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах.
В программе "Вечерний Ургант" телеведущий прокомментировал новость о том, что госкорпорация ведет переговоры с Центром подготовки космонавтов о снижении требований к кандидатам. Он пошутил, что "легкое психическое отклонение" или "судимость по малолетству" не должны мешать человеку осуществить мечту о полете в космос.
Сначала слова Урганта прокомментировал Twitter-аккаунт робота Fedor, автор которого отметил, что речь идет о снижении требований по зрению. Глава "Роскосмоса" ретвитнул эту запись, добавив, что подобные специфические шутки связаны с тем, что Ургант слишком долго ведет ежедневную развлекательную передачу.
"Тут не только шутки и юмор закончатся, но и язык намозолится", - написал Рогозин.