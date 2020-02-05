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2020-02-05T09:11+0300
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Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
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РИА Новости

Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

09:11 05.02.2020
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© РИА Новости / Максим БогодвидДмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный
Дмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах.
В программе "Вечерний Ургант" телеведущий прокомментировал новость о том, что госкорпорация ведет переговоры с Центром подготовки космонавтов о снижении требований к кандидатам. Он пошутил, что "легкое психическое отклонение" или "судимость по малолетству" не должны мешать человеку осуществить мечту о полете в космос.
Сначала слова Урганта прокомментировал Twitter-аккаунт робота Fedor, автор которого отметил, что речь идет о снижении требований по зрению. Глава "Роскосмоса" ретвитнул эту запись, добавив, что подобные специфические шутки связаны с тем, что Ургант слишком долго ведет ежедневную развлекательную передачу.
"Тут не только шутки и юмор закончатся, но и язык намозолится", - написал Рогозин.
Телеведущий Иван Ургант
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РоскосмосОбществоИван УргантДмитрий Рогозин
Популярные комментарии
Постойте, а что такого сказал Ургант? Или Роскосмос за деньги не катает в космос арабских милиардеров? Они тоже проходят проверку как космонавты или всё же банковского счёта достаточно оказывается? Реалии таковы что от Российской космонавтики остались только двигатели РД180, остальное не по карману России с её продвижением религии.Ну а какие достижения есть у России за последние 20 лет в космосе? А перспективы есть? Увы нет. Американцы опять готовятся на Луну, да и Фалконы летают стабильно уже, а все смеялись. Они уже дешевле наших ракет.
5 февраля, 09:36
КМКостя Магомедов
620015
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