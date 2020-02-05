Напавшего на дом главы ЦИК мужчину отправили в психбольницу

По заключению экспертов, у мужчины хроническое психическое расстройство, в связи с чем он "не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими".

Карабалаев незаконно находится в России с 2014 года, у него нет жилья и работы. В начале сентября он пробрался в дом Памфиловой в Подмосковье и несколько раз ударил хозяйку электрошокером. Впоследствии глава ЦИК рассказывала, что она "стала молотить его изо всех сил", "схватила стул, стала на него ругаться" — и "он убежал".

На допросе Карабалаев признал вину. Он пояснил, что выбрал для разбойного нападения случайный дом недалеко от места его ночлега и хотел украсть деньги и ценности.