Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-05T10:00+0300
https://ria.ru/20200205/1564265098.html
Напавшего на дом главы ЦИК мужчину отправили в психбольницу
https://cdn23.img.ria.ru/images/155850/30/1558503021_0:176:2885:1799_1036x0_80_0_0_d6eaa5fbcb5e2b0c00ef058b32183323.jpg
РИА Новости

Напавшего на дом главы ЦИК мужчину отправили в психбольницу

09:08 05.02.2020 (обновлено: 10:00 05.02.2020)
939
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкАхад Карабалаев, подозреваемый в разбойном нападении на дом председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, в Басманном суде Москвы
Ахад Карабалаев, подозреваемый в разбойном нападении на дом председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Ахада Карабалаева, напавшего на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой, отправили на принудительное лечение, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
По заключению экспертов, у мужчины хроническое психическое расстройство, в связи с чем он "не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими".
Карабалаев незаконно находится в России с 2014 года, у него нет жилья и работы. В начале сентября он пробрался в дом Памфиловой в Подмосковье и несколько раз ударил хозяйку электрошокером. Впоследствии глава ЦИК рассказывала, что она "стала молотить его изо всех сил", "схватила стул, стала на него ругаться" — и "он убежал".
На допросе Карабалаев признал вину. Он пояснил, что выбрал для разбойного нападения случайный дом недалеко от места его ночлега и хотел украсть деньги и ценности.
Также выяснилось, что у Памфиловой нет государственной охраны. Просить ее она не намерена, так как не видит в этом смысла.
Предварительные итоги единого дня голосования
10 сентября 2019, 13:48
Володин объяснил отказ Памфиловой от охраны скромностью
8121202
Обсудить 1
Светлана ПетренкоЭлла ПамфиловаМоскваНападение на Эллу ПамфиловуСледственный комитет РФРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Вывеска о быстрых займах на улице Москвы
Центробанк предупредил о новом способе мошенничества с кредитами
Дмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Покупатель в отделе алкогольной продукции
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
Чтобы сдержать Россию, хватит пяти килотонн: Пентагон пошел ва-банк
Кадр из сериала Ментовские войны
Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Дмитрий Бульба
Зона паспортного контроля
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
Самолет Ил-76МД российских ВКС с российскими гражданами, эвакуированными из КНР в связи с распространением коронавируса, садится в тюменском аэропорту Рощино
Первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами прибыл в Тюмень
Кампания по переписи населения на Аляске
"Трамп может отдать Аляску России": шок и трепет в сенате США
Госсекретарь США Майк Помпео
В Крыму согласились с оценкой Помпео статуса полуострова
Российский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму
СМИ узнали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Танк Т-90М
Новейший танк Т-90М "Прорыв" успешно прошел госиспытания
Город Манбидж в Сирии
Плененные в Сирии боевики раскрыли роль Турции в создании "ан-Нусры"*
Высокие отношения: спикер Пелоси порвала копию речи Трампа сразу после его выступления
Пелоси порвала текст речи Трампа в конгрессе
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский определил судьбу $2,9 миллиарда, полученных от "Газпрома"
Лопата в песке
В Англии нашли десятки скелетов со связанными руками
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:21Ученые: каждый третий россиянин генетически предрасположен к псориазу
10:16"Ростех" хочет наладить экспорт парашютов для спасения из небоскребов
10:15Посол сообщил об уничтожении сотен советских памятников в Польше
10:15Власти Индонезии подтвердили вспышку вируса АЧС на Бали
10:14Правительство предложило смягчить наказание для беременных женщин
10:12Тема "российской угрозы" в Польше нагнетается, заявил посол России
10:09Эксперт ВОЗ: Китай замалчивал случаи коронавируса в начале эпидемии
10:07В ФПИ рассказали о работе над демонстратором многоразовой ракеты
10:06В ФПИ усомнились в комфортности полетов на ракетах между континентами
10:01"Победа" объяснила отказ посадить ветерана на выбранное им место
10:01В Приморье трехлетняя девочка жила на ферме вместе с животными
09:56Власти Петербурга отменили бизнес-форум с участием китайской делегации
09:49В Москве экс-сотрудника фирмы подозревают в краже более 250 планшетов
09:46Российский 3D-принтер планируют отправить на МКС
09:44В Тюменскую область доставили эвакуированных из Китая россиян
09:42СМИ сообщили о рекордной сумме возвращенных России долгов
09:42В Люберцах грабители отобрали у прохожего карты, деньги и пистолет
09:40Рисков заражения коронавирусом в Тюменской области нет, заявила Попова
09:38Испытания новейшей гаубицы "Коалиция-СВ" завершатся в 2022 году
09:36ФПИ не состязается с американским DARPA, заявил замгендиректора
Лента новостейМолния