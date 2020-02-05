Со счета жительницы Москвы похитили более пяти миллионов рублей

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Мошенник дистанционно обманул жительницу Мошенник дистанционно обманул жительницу Москвы и украл с ее счета более пяти миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

По информации ведомства, во вторник днем в отдел полиции по району Теплый стан обратилась 60-летняя жительница Москвы с заявлением о краже денег с банковского счета. Она рассказала, что накануне ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка

Под предлогом сохранения денежных средств на банковском счете он убедил женщину скачать на свой телефон программное обеспечение.