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2020-02-05T09:06+0300
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Со счета жительницы Москвы похитили более пяти миллионов рублей
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РИА Новости

Со счета жительницы Москвы похитили более пяти миллионов рублей

09:06 05.02.2020
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© Depositphotos / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой
© Depositphotos / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Мошенник дистанционно обманул жительницу Москвы и украл с ее счета более пяти миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
По информации ведомства, во вторник днем в отдел полиции по району Теплый стан обратилась 60-летняя жительница Москвы с заявлением о краже денег с банковского счета. Она рассказала, что накануне ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка
Российские рубли
21 января, 09:58
В Югре женщина отдала мошенникам 1,5 миллиона рублей за "снятие порчи"
Под предлогом сохранения денежных средств на банковском счете он убедил женщину скачать на свой телефон программное обеспечение.
"(Злоумышленник - ред.), воспользовавшись удаленным доступом через приложение на телефоне, получив разрешение на допуск третьих лиц, с ее банковского счета похитил 5 миллионов 240 тысяч 196 рублей. Возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
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