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Новое оружие России
2020-02-05T09:03+0300
https://ria.ru/20200205/1564264955.html
Серийные поставки комплекса "Деривация-ПВО" начнутся в 2022 году
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РИА Новости

Серийные поставки комплекса "Деривация-ПВО" начнутся в 2022 году

09:03 05.02.2020
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© РИА Новости / Андрей КоцСамоходный зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО"
Самоходный зенитный артиллерийский комплекс Деривация-ПВО
© РИА Новости / Андрей Коц
Самоходный зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО". Архивное фото
ЛАКХНАУ (Индия), 5 фев – РИА Новости. Первые серийные поставки перспективного зенитного комплекса "Деривация-ПВО" планируется начать в 2022 году, заявил РИА Новости в среду в ходе выставки Defexpo India-2020 официальный представитель предприятия-разработчика данной техники – концерна "Уралвагонзавод".
Ранее в декабре 2019 года заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко заявил о завершении предварительных испытаний перспективного зенитного комплекса "Деривация-ПВО" и САУ "Коалиция-СВ".
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"Испытания перспективного зенитного артиллерийского комплекса "Деривация-ПВО" планируется завершить в 2021 году, а поставка первых серийных образцов этого комплекса в Вооруженные силы РФ планируется уже в 2022 году", - сказал собеседник агентства.
Как утверждают разработчики, комплекс ЗАК-57 "Деривация-ПВО" калибром 57 миллиметров не будет иметь равных в мире. Он сможет как поражать воздушные цели, прикрывая войска с воздуха, так и участвовать в наземных операциях в качестве оружия поддержки.
Эксперты отмечают, что по эффективности работы по малоразмерным и низкоскоростным целям "Деривация" мало отличается от зенитно-ракетного комплекса, при этом его производство и эксплуатация, как считается, будут существенно дешевле.
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Новое оружие РоссииАлексей КриворучкоУралвагонзаводРоссия
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