Серийные поставки комплекса "Деривация-ПВО" начнутся в 2022 году

ЛАКХНАУ (Индия), 5 фев – РИА Новости. Первые серийные поставки перспективного зенитного комплекса "Деривация-ПВО" планируется начать в 2022 году, заявил РИА Новости в среду в ходе выставки Defexpo India-2020 официальный представитель предприятия-разработчика данной техники – концерна Первые серийные поставки перспективного зенитного комплекса "Деривация-ПВО" планируется начать в 2022 году, заявил РИА Новости в среду в ходе выставки Defexpo India-2020 официальный представитель предприятия-разработчика данной техники – концерна "Уралвагонзавод"

Ранее в декабре 2019 года заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко заявил о завершении предварительных испытаний перспективного зенитного комплекса "Деривация-ПВО" и САУ "Коалиция-СВ".

"Испытания перспективного зенитного артиллерийского комплекса "Деривация-ПВО" планируется завершить в 2021 году, а поставка первых серийных образцов этого комплекса в Вооруженные силы РФ планируется уже в 2022 году", - сказал собеседник агентства.

Как утверждают разработчики, комплекс ЗАК-57 "Деривация-ПВО" калибром 57 миллиметров не будет иметь равных в мире. Он сможет как поражать воздушные цели, прикрывая войска с воздуха, так и участвовать в наземных операциях в качестве оружия поддержки.