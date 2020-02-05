Центробанк предупредил о новом способе мошенничества с кредитами

Как отмечает Лях, несмотря на запрет взыскания задолженности в пользу черных кредиторов через суд, решения все равно могут выноситься в их пользу. Заем может быть оформлен гражданско-правовым договором, и должнику надо доказать, что истец выдает займы на регулярной основе. Кроме того, многие люди просто не знают о новой норме, которая защищает их права.