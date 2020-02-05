Посольство сообщило об эвакуации россиян из китайской провинции Хубэй

Мужчина, прибывший из провинции Хубэй, на контрольно-пропускном пункте на мосту через реку Янцзы

ПЕКИН, 5 фев — РИА Новости. Эвакуация российских граждан из китайской провинции Эвакуация российских граждан из китайской провинции Хубэй — очага распространения нового типа коронавируса — успешно завершена в ночь на среду, рассказали в посольстве России в КНР.

"Всего <...> эвакуированы 144 человека, из них граждан России — 128 человек, граждан СНГ — 16", — уточнили в дипмиссии.

Людей вывозили арендованными автобусами из более чем десяти городов, расположенных в разных частях провинции, в том числе из населенных пунктов, удаленных от Уханя на 400-500 километров.

Их доставят в Тюмень на двухнедельный карантин.

2019-nCoV

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

По последним данным, число зараженных по всему миру превысило 24,3 тысячи, умерли 490 человек. Самая сложная ситуация в Китае, однако вирус проник и в другие страны, в том числе Россию.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

На прошлой неделе правительство России приняло решение закрыть отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан Китая, эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян, приостановить полеты всех регулярных российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.