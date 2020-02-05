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В Южной Корее готовят к выписке первого излечившегося от коронавируса
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РИА Новости

В Южной Корее готовят к выписке первого излечившегося от коронавируса

08:51 05.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудница Центра гигиены и эпидемиологии
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии. Архивное фото
СЕУЛ, 5 фев – РИА Новости. Первый в Южной Корее пациент, излечившийся от коронавируса, будет выписан из больницы в среду, сообщила на брифинге глава центрального штаба по борьбе с эпидемией Чон Ын Гён.
Выздороветь удалось второму по порядку появления зараженному в стране, всего через 13 дней после того, как у него подтвердили коронавирус.
"Сегодня 5 февраля должен впервые выписаться из больницы второй подтвержденный зараженный… Домашний карантин для тех, кто контактировал со вторым зараженным, закончится 7 февраля", - сообщила Чон Ын Гён.
В последнее время у пациента уже не наблюдалось симптомов вируса, таких как жар или кашель, а проведенные с разницей в сутки три анализа показали отсутствие вируса.
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии
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Ранее сообщалось, что 45 человек, контактировавших с первым зараженным, также были во вторник выпущены из-под наблюдения, так как уже прошли 14 дней карантина.
Южная Корея в среду подтвердила еще два новых случая заражения коронавирусом 2019-nCoV, таким образом их общее количество возросло до 18. Еще 174 человека проходят проверку. Помимо подтвержденных зараженных, в домашнем карантине находятся 950 человек, контактировавших с ними. С выпиской выздоровевшего пациента на лечении останутся еще 17 человек.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в провинции Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
По последним данным, число зараженных по всему миру превысило 24,3 тысячи, умерли 490 человек.
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