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2020-02-05T08:38+0300
https://ria.ru/20200205/1564264389.html
Буттиджич сохранил лидерство в Айове после подсчета 71% голосов
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РИА Новости

Буттиджич сохранил лидерство в Айове после подсчета 71% голосов

08:38 05.02.2020
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© AP Photo / Charlie NeibergallРабота избирательного участка в городе Де-Мойн, Айова
Работа избирательного участка в городе Де-Мойн, Айова
© AP Photo / Charlie Neibergall
Работа избирательного участка в городе Де-Мойн, Айова. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Пит Буттиджич сохраняет лидерство среди кандидатов в президенты США от демократов в штате Айова, Джо Байден по-прежнему на четвертом месте после подсчета 71% голосов, сообщает в среду телеканал Fox News.
В Айове проходили кокусы - собрания партийного актива. Некоторые специально регистрируются в партию для этой цели. Кокусы отличаются от праймериз тем, что представляют собой не тайное голосование бюллетенями, а очное, открытое голосование.
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У Буттиджича 26,8% голосов. Второе место занимает Берни Сандерс с 25,2%, за ним следует Элизабет Уоррен с 18,4%. Считающийся основным кандидатом от демократов Джо Байден на четвертой позиции, за него выступили 15,4% участников голосования на кокусе.
Предприниматель Эндрю Янг получил около 1%, а остальные кандидаты не набрали даже этого.
Жители Айовы известны серьезным отношением к своим обязанностям на собраниях-кокусах. Взамен им доверена роль первых избирателей в стране, которые "прорежают" поле кандидатов и отсеивают бесперспективные кандидатуры.
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Пит БуттиджичЭлизабет УорренБерни СандерсДжозеф БайденАйоваСША
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