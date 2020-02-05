На параде Победы покажут "Армату" с новейшим боевым модулем

"Модуль устанавливается на тяжелую БМП "Армата", и могу сказать, что на предстоящем юбилейном Параде он будет продемонстрирован в составе подразделения БМП "Армата",- сказал он, говоря о АУ-220М, который впервые представляется на зарубежной выставке.