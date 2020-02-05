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На параде Победы покажут "Армату" с новейшим боевым модулем
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РИА Новости

На параде Победы покажут "Армату" с новейшим боевым модулем

08:38 05.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкБМП Т-15 "Армата" на выставке Russia arms expo
БМП Т-15 Армата на выставке Russia arms expo
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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БМП Т-15 "Армата" на выставке Russia arms expo. Архивное фото
ЛАКХНАУ, 5 фев - РИА Новости. Тяжелая БМП Т-15 на платформе "Армата" с боевым модулем АУ-220М примет участие в параде Победы 9 мая на Красной площади, заявил журналистам в среду в ходе выставки Defexpo India-2020 гендиректор предприятия-разработчика данного модуля ЦНИИ "Буревестник" Георгий Закаменных.
"Модуль устанавливается на тяжелую БМП "Армата", и могу сказать, что на предстоящем юбилейном Параде он будет продемонстрирован в составе подразделения БМП "Армата",- сказал он, говоря о АУ-220М, который впервые представляется на зарубежной выставке.
Необитаемый боевой модуль выполнен в виде дистанционно-управляемой боевой системы кругового вращения. По словам специалистов, на сегодняшний день в мире не существует бронетранспортеров и боевых машин пехоты, способных выдержать выстрел АУ-220М.
Танк Т-14 Армата
22 октября 2019, 12:50Сказано в эфире
Отличия – серьезные. Эксперт сравнил зарубежные танки с "Арматой"Российский танк Т-14 на платформе "Армата" превосходит по ряду показателей немецкий "Леопард-2", пишут немецкие СМИ. Военный эксперт Дмитрий Корнев в эфире радио Sputnik прокомментировал данную публикацию.
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БезопасностьДень ПобедыАрмата
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