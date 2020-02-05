Кадастровая палата запустила новый сайт с режимом "одного онлайн-окна"

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Федеральная кадастровая палата запустила новый сайт для заявителей и владельцев недвижимости, на котором все услуги и сервисы доступны в режиме "одного онлайн-окна", сообщили РИА Новости в пресс-службе палаты.

"Федеральная кадастровая палата запустила единый сервисный сайт kadastr.ru для получения услуг в сфере недвижимости физическими лицами и отраслевым сообществом. Новый веб-сайт – собственная разработка специалистов Кадастровой палаты, которая нацелена на объединение сервисов и услуг рынка недвижимости на едином ресурсе с простым и удобным интерфейсом", - рассказали в ФКП.

Теперь на сайте палаты в режиме единого окна можно получить полную информацию о госуслугах, заказать изготовление электронной подписи, получить выписку из ЕГРН, проверить статус подготовки документов по итогам оказания услуг, заказать документы на дом, записаться на консультацию для решения индивидуальных вопросов и оформления договоров о сделках с недвижимостью, а также сформировать правильный пакет документов для любой операции с недвижимым имуществом.

"Росреестр и Федеральная кадастровая палата оказывают более двух десятков различных услуг, которые могут понадобиться гражданам в любой момент. Особенно важно не тратить время заявителя на поиск информации на всех сервисных порталах, поэтому мы сосредоточили весь массив данных буквально в одной точке", - привели в пресс-службе слова главы ФКП Парвиза Тухтасунова.

На сайте ФКП представлены главные направления – сервис по заказу выписок из ЕГРН в режиме онлайн, выход на Публичную кадастровую карту и Удостоверяющий центр. Кроме того, на сайте реализован "Сервис жизненных ситуаций", который позволяет сформировать точный список документов под личный запрос пользователя – например, для решения всевозможных задач, связанных с кадастровым учетом, регистрацией права собственности, ипотекой, арендой, внесением сведений и предоставлением выписок из ЕГРН, исправлением технических и реестровых ошибок в госреестре. Для работы с сервисом достаточно выбрать объект, операцию, указать важные нюансы. Кроме формирования пакета документов сервис определит точные сроки и стоимость госпошлины выбранной госуслуги.