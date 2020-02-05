Центр под Тюменью готов для приема прибывающих на карантин из Китая

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 фев - РИА Новости. Центр под Центр под Тюменью полностью готов для приема людей, прибывающих на карантин из Китая, сообщает в среду оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила журналистам, что граждане России и других государств, которые изъявили желание покинуть китайский город Ухань и провинцию Хубэй, пройдут карантин в Тюменской области.

"Раннее утро в Тюменском загородном центре. Он полностью готов к приему соотечественников, прибывающих на карантин из Китая. Для каждого подготовлены вещи первой необходимости. Особое внимание - детям. В номерах, где они будут жить со своими родителями, есть развивающие игрушки. Карантин - обязательная процедура. В этих номерах им предстоит провести 14 дней", - говорится в сообщении штаба.

Также уточняется, что в тюменский аэропорт Рощино прибыли грузовики для транспортировки багажа пассажиров, прибывающих спецрейсом из Китая.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.