В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны ВСУ

По данным представительства ЛНР в СЦКК, 3 февраля украинские силовики один раз нарушили режим тишины.

В ЛНР заявили о трех сбитых БПЛА украинских силовиков за неделю

В ЛНР заявили о трех сбитых БПЛА украинских силовиков за неделю

"За 4 февраля со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР. По данным ЛНР в СЦКК, украинские силовики вели огонь из минометов калибром 120 миллиметров по подконтрольному республике Голубовскому.