В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны ВСУ

ЛУГАНСК, 5 фев - РИА Новости. Украинские силовики один раз открывали огонь в течение минувших суток по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 3 февраля украинские силовики один раз нарушили режим тишины.
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"За 4 февраля со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР. По данным ЛНР в СЦКК, украинские силовики вели огонь из минометов калибром 120 миллиметров по подконтрольному республике Голубовскому.