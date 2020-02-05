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2020-02-05T10:04+0300
https://ria.ru/20200205/1564263915.html
Сенатор Кардин раскритиковал проект "Северный поток — 2"
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РИА Новости

Сенатор Кардин раскритиковал проект "Северный поток — 2"

08:13 05.02.2020 (обновлено: 10:04 05.02.2020)
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© Фото : Nord Stream 2 / Axel SchmidtСтроительство трубопровода "Северный поток - 2" в Лубмине
Строительство трубопровода Северный поток - 2 в Лубмине
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Строительство трубопровода "Северный поток - 2" в Лубмине. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 фев – РИА Новости, Татьяна Смайловски. Сенатор-демократ, член комитета по иностранным делам Бен Кардин заявил, что он не уверен в возможности введения новых санкций по проекту газопровода "Северный поток — 2", назвав при этом данный проект "ошибочным".
"Я не уверен на этот счет", - сказал Кардин РИА Новости, комментируя возможность введения новых санкций.
Фрагменты труб для строительства газопровода Северный поток-2 в окрестностях города Любмин
Вчера, 18:30
СМИ узнали о плане США расширить санкции против "Северного потока — 2"
Немецкое издание Handelsblatt во вторник сообщило со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне, что конгресс США в феврале или марте может принять новый пакет санкций против проекта "Северный поток — 2", которые будут направлены против инвесторов и компаний, принимающих газ по газопроводу.
"Северный поток — 2" является ошибкой. Я поддерживаю тех, кто считает, что это неверный курс для демократий", - отметил сенатор.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Оставшаяся половина средств - 4,75 миллиарда евро - приходится на "Газпром".
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
17 января, 14:31
МИД назвал санкции против "Северного потока — 2" жестом отчаяния
Против "Северного потока — 2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток — 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работы по прокладке "Северного потока — 2".
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
720111274
Обсудить 17
Северный поток — 2Турецкий потокГазпромБенджамин КардинСШАВ мире
Популярные комментарии
Макдональдс нужно закрывать а не американских сенаторов опрашивать.
5 февраля, 08:34
МСМаксим Солдусов
2620000
Проект "США" уже давно большая ошибка! Но ведь каждый суслик в поле - агроном!
5 февраля, 08:42
Супер Марио
1850000
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