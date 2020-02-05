Сенатор Кардин раскритиковал проект "Северный поток — 2"

ВАШИНГТОН, 5 фев – РИА Новости, Татьяна Смайловски. Сенатор-демократ, член комитета по иностранным делам Сенатор-демократ, член комитета по иностранным делам Бен Кардин заявил, что он не уверен в возможности введения новых санкций по проекту газопровода "Северный поток — 2" , назвав при этом данный проект "ошибочным".

"Я не уверен на этот счет", - сказал Кардин РИА Новости, комментируя возможность введения новых санкций.

Немецкое издание Handelsblatt во вторник сообщило со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне, что конгресс США в феврале или марте может принять новый пакет санкций против проекта "Северный поток — 2", которые будут направлены против инвесторов и компаний, принимающих газ по газопроводу.

"Северный поток — 2" является ошибкой. Я поддерживаю тех, кто считает, что это неверный курс для демократий", - отметил сенатор.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Оставшаяся половина средств - 4,75 миллиарда евро - приходится на "Газпром".

Против "Северного потока — 2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток — 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.