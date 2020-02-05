В постпредстве Крыма призвали США признать полуостров российским

Ранее украинский портал "Новое время" со ссылкой на источник сообщил, что госсекретарь США Майк Помпео во время закрытой встречи в Киеве назвал Крым потерянным для Украины и добавил, что мировые игроки это понимают. Госсекретарь США подчеркнул, что Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у кого что-то можно забрать.

"Американцы циничны донельзя, и тогда, когда не затронуты их шкурные интересы, они способны посмотреть правде в глаза, как в данном случае. К сожалению, это происходит в отношениях с Россией не так часто, как хотелось бы. США давно пора отказаться от своей циничной политики и официально признать российский статус Крыма", - сказал Молохов, комментируя заявление Помпео.