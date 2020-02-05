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В постпредстве Крыма призвали США признать полуостров российским
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РИА Новости

В постпредстве Крыма призвали США признать полуостров российским

08:12 05.02.2020 (обновлено: 08:14 05.02.2020)
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© РИА Новости / Артем Креминский / Перейти в фотобанкОтдых в Крыму
Отдых в Крыму
© РИА Новости / Артем Креминский
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Отдых в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости. Соединенным Штатам пора отказаться от "циничной политики" в отношении Крыма и официально признать российский статус полуострова, заявил РИА Новости глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Ранее украинский портал "Новое время" со ссылкой на источник сообщил, что госсекретарь США Майк Помпео во время закрытой встречи в Киеве назвал Крым потерянным для Украины и добавил, что мировые игроки это понимают. Госсекретарь США подчеркнул, что Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у кого что-то можно забрать.
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"Американцы циничны донельзя, и тогда, когда не затронуты их шкурные интересы, они способны посмотреть правде в глаза, как в данном случае. К сожалению, это происходит в отношениях с Россией не так часто, как хотелось бы. США давно пора отказаться от своей циничной политики и официально признать российский статус Крыма", - сказал Молохов, комментируя заявление Помпео.
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КрымСШАВ мире
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