Среда в Москве станет самым холодным днем текущей зимы

Сотрудник коммунальной службы убирает снег с помощью снегоуборочной машины возле здания МГУ на Воробьевых горах в Москве. Архивное фото

Сотрудник коммунальной службы убирает снег с помощью снегоуборочной машины возле здания МГУ на Воробьевых горах в Москве

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Переменная облачность и кратковременные осадки в виде снега в первой половине дня, солнце и без осадков - во второй ожидают москвичей в среду, температура воздуха в столице впервые за текущую зиму днём опустится до минус 5 градусов, сообщила РИА новости ведущий сотрудник центра погоды Переменная облачность и кратковременные осадки в виде снега в первой половине дня, солнце и без осадков - во второй ожидают москвичей в среду, температура воздуха в столице впервые за текущую зиму днём опустится до минус 5 градусов, сообщила РИА новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"Снеговые облака постепенно покинут территорию Москвы и области, мы увидим солнце. При переменной облачности в первой половине дня ещё местами не исключен небольшой кратковременный снег, а во второй половине дня обойдется без осадков", - сказала Волосюк.

По ее словам, температура воздуха в Москве ожидается от минус 3 до минус 5 градусов, в столичном регионе - минус 2 - 7, но к вечеру она будет понижаться.

"Так холодно нынешней зимой у нас ещё не было", - добавила эксперт.