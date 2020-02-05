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2020-02-05T08:04+0300
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Среда в Москве станет самым холодным днем текущей зимы
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РИА Новости

Среда в Москве станет самым холодным днем текущей зимы

08:04 05.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник коммунальной службы убирает снег с помощью снегоуборочной машины возле здания МГУ на Воробьевых горах в Москве
Сотрудник коммунальной службы убирает снег с помощью снегоуборочной машины возле здания МГУ на Воробьевых горах в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник коммунальной службы убирает снег с помощью снегоуборочной машины возле здания МГУ на Воробьевых горах в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Переменная облачность и кратковременные осадки в виде снега в первой половине дня, солнце и без осадков - во второй ожидают москвичей в среду, температура воздуха в столице впервые за текущую зиму днём опустится до минус 5 градусов, сообщила РИА новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Снеговые облака постепенно покинут территорию Москвы и области, мы увидим солнце. При переменной облачности в первой половине дня ещё местами не исключен небольшой кратковременный снег, а во второй половине дня обойдется без осадков", - сказала Волосюк.
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По ее словам, температура воздуха в Москве ожидается от минус 3 до минус 5 градусов, в столичном регионе - минус 2 - 7, но к вечеру она будет понижаться.
"Так холодно нынешней зимой у нас ещё не было", - добавила эксперт.
Метеоролог также отметила, что ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит - 744 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы.
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