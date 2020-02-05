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Обучение индийских специалистов на С-400 начнется до 2021 года
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РИА Новости

Обучение индийских специалистов на С-400 начнется до 2021 года

07:47 05.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс С-400
Зенитный ракетный комплекс С-400
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Зенитный ракетный комплекс С-400 . Архивное фото
ЛАКХНАУ (Индия), 5 фев - РИА Новости. Обучение индийских специалистов на зенитных ракетных систем С-400, которые РФ поставит Дели по контракту, начнется до 2021 года, сообщил журналистам в среду в ходе выставки Defexpo India-2020 заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Владимир Дрожжов.
"Реализация данного контракта идёт в соответствии с графиком. Первую партию планируется поставить до конца 2021 года, тем более обучение индийских специалистов уже будет начато до этой поставки", - сказал он.
В октябре 2018 года Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов С-400 стоимостью более 5 миллиардов долларов. Эту сделку уже назвали крупнейшей за всю историю "Рособоронэкспорта". Завершение поставок пятого (из пяти) полкового комплекта С-400 полностью планируется завершить в первой половине 2025 года. Россия уже начала производство С-400 для Индии.
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Вчера, 13:57Сказано в эфире
Лучшего в мире нет. Эксперт оценил начало производства С-400 для ИндииРоссия начала производство зенитно-ракетных систем С-400 для Индии. В эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин прокомментировал работы по выполнению контракта.
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С-400 «Триумф»Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФРоссияИндияБезопасность
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