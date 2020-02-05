Обучение индийских специалистов на С-400 начнется до 2021 года

"Реализация данного контракта идёт в соответствии с графиком. Первую партию планируется поставить до конца 2021 года, тем более обучение индийских специалистов уже будет начато до этой поставки", - сказал он.

В октябре 2018 года Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов С-400 стоимостью более 5 миллиардов долларов. Эту сделку уже назвали крупнейшей за всю историю "Рособоронэкспорта". Завершение поставок пятого (из пяти) полкового комплекта С-400 полностью планируется завершить в первой половине 2025 года. Россия уже начала производство С-400 для Индии.