Южная Корея задействует резервные фонды для борьбы с коронавирусом

СЕУЛ, 5 фев – РИА Новости. Южная Корея выделит 3,4 триллиона вон (примерно 2,8 миллиарда долларов) резервных фондов для борьбы с коронавирусом , сообщил представитель правящей Демократической партии по итогам совещания с правительством и президентской администрацией.

Правящая демократическая партия, правительство и советники президента в среду провели совместное заседание на высоком уровне, чтобы обсудить положение с распространением коронавируса. От правительства присутствовали премьер-министр Чон Се Гюн, министр финансов и вице-премьер Хон Нам Ги, глава МИД Кан Гён Хва, министр здравоохранения Пак Нын Ху и другие.

"Доступный резервный фонд составляет 3,4 триллиона вон, из них на целевое использование выделяется 2 триллиона… средства планируется быстро и активно использовать там, где это будет необходимо", - заявил на пресс-конференции об итогах совещания главный представитель Демократической партии депутат Хон Ик Пхё.

Резервный фонд будет использоваться не только для предотвращения распространения инфекции и на проведение карантинного досмотра, но и на компенсацию различного ущерба, связанного с эпидемией.

По словам Хон Ик Пхё на совещании также обсудили возможное влияние коронавируса на работу южнокорейских производителей и экономику в целом.

Ранее сообщалось, что правительство Южной Кореи будет выплачивать компенсацию помещенным в карантин гражданам, поскольку они не могут работать в это время. Выплаты произведут и фирмам, лишающимся своих работников.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в провинции Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.