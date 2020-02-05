Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-05T07:41+0300
https://ria.ru/20200205/1564263502.html
Южная Корея задействует резервные фонды для борьбы с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/156382/22/1563822296_0:65:3071:1792_1036x0_80_0_0_bbd623126b1d7f208a00a1765a3b81a7.jpg
РИА Новости

Южная Корея задействует резервные фонды для борьбы с коронавирусом

07:41 05.02.2020
563
© AP Photo / Ahn Young-joonСотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
Сотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
© AP Photo / Ahn Young-joon
СЕУЛ, 5 фев – РИА Новости. Южная Корея выделит 3,4 триллиона вон (примерно 2,8 миллиарда долларов) резервных фондов для борьбы с коронавирусом, сообщил представитель правящей Демократической партии по итогам совещания с правительством и президентской администрацией.
Правящая демократическая партия, правительство и советники президента в среду провели совместное заседание на высоком уровне, чтобы обсудить положение с распространением коронавируса. От правительства присутствовали премьер-министр Чон Се Гюн, министр финансов и вице-премьер Хон Нам Ги, глава МИД Кан Гён Хва, министр здравоохранения Пак Нын Ху и другие.
"Доступный резервный фонд составляет 3,4 триллиона вон, из них на целевое использование выделяется 2 триллиона… средства планируется быстро и активно использовать там, где это будет необходимо", - заявил на пресс-конференции об итогах совещания главный представитель Демократической партии депутат Хон Ик Пхё.
Круизное судно Diamond Princess на рейде Йокогамы
07:27
На японском судне, где выявили коронавирус, находятся двое граждан РФ
Резервный фонд будет использоваться не только для предотвращения распространения инфекции и на проведение карантинного досмотра, но и на компенсацию различного ущерба, связанного с эпидемией.
По словам Хон Ик Пхё на совещании также обсудили возможное влияние коронавируса на работу южнокорейских производителей и экономику в целом.
Ранее сообщалось, что правительство Южной Кореи будет выплачивать компенсацию помещенным в карантин гражданам, поскольку они не могут работать в это время. Выплаты произведут и фирмам, лишающимся своих работников.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в провинции Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
По последним данным, число зараженных по всему миру превысило 24,3 тысячи, умерли 490 человек.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
010000
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаЮжная КореяВ мире
Рекомендуем
Круизное судно Diamond Princess на рейде Йокогамы
Среди заразившихся коронавирусом на судне в Японии два австралийца
Сотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее выросло до 18
Высокие отношения: спикер Пелоси порвала копию речи Трампа сразу после его выступления
Пелоси порвала текст речи Трампа в конгрессе
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии
В Тюмени готовы к приему россиян из Уханя
Закрытый рынок морепродуктов в Ухане, провинция Хубэй
Новая Зеландия эвакуировала из Уханя почти 200 человек
Самолет ВКС России Ил-76 МД
Второй самолет с россиянами из Уханя после дозаправки вылетел в Тюмень
Кампания по переписи населения на Аляске
"Трамп может отдать Аляску России": шок и трепет в сенате США
Строительство трубопровода Северный поток - 2 в Лубмине
Сенатор Кардин раскритиковал проект "Северный поток — 2"
Индийская подлодка
Россия будет участвовать в тендере на создание подлодок для ВМС Индии
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии
В Южной Корее готовят к выписке первого излечившегося от коронавируса
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Киев
Взрывной характер Эрдогана — на пользу России
Военный в Донбассе
В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны ВСУ
Мужчина, прибывший из провинции Хубэй, на контрольно-пропускном пункте на мосту через реку Янцзы
Посольство сообщило об эвакуации россиян из китайской провинции Хубэй
Сотрудник коммунальной службы убирает снег с помощью снегоуборочной машины возле здания МГУ на Воробьевых горах в Москве
Среда в Москве станет самым холодным днем текущей зимы
Отдых в Крыму
В постпредстве Крыма призвали США признать полуостров российским
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:16"Ростех" хочет наладить экспорт парашютов для спасения из небоскребов
10:15Посол сообщил об уничтожении сотен советских памятников в Польше
10:15Власти Индонезии подтвердили вспышку вируса АЧС на Бали
10:14Правительство предложило смягчить наказание для беременных женщин
10:12Тема "российской угрозы" в Польше нагнетается, заявил посол России
10:09Эксперт ВОЗ: Китай замалчивал случаи коронавируса в начале эпидемии
10:07В ФПИ рассказали о работе над демонстратором многоразовой ракеты
10:06В ФПИ усомнились в комфортности полетов на ракетах между континентами
10:01"Победа" объяснила отказ посадить ветерана на выбранное им место
10:01В Приморье трехлетняя девочка жила на ферме вместе с животными
09:56Власти Петербурга отменили бизнес-форум с участием китайской делегации
09:49В Москве экс-сотрудника фирмы подозревают в краже более 250 планшетов
09:46Российский 3D-принтер планируют отправить на МКС
09:44В Тюменскую область доставили эвакуированных из Китая россиян
09:42СМИ сообщили о рекордной сумме возвращенных России долгов
09:42В Люберцах грабители отобрали у прохожего карты, деньги и пистолет
09:40Рисков заражения коронавирусом в Тюменской области нет, заявила Попова
09:38Испытания новейшей гаубицы "Коалиция-СВ" завершатся в 2022 году
09:36ФПИ не состязается с американским DARPA, заявил замгендиректора
09:34Поселок под Горловкой обесточен после обстрела ВСУ, заявили в ДНР
Лента новостейМолния