Второй самолет с россиянами из Уханя после дозаправки вылетел в Тюмень

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Второй самолет ВКС РФ, вылетевший во вторник в Россию из китайского Уханя с россиянами на борту, после дозаправки на аэродроме ВВО отправился в конечный пункт назначения в Тюменской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Россиян эвакуируют из Китая, где коронавирус унес почти 490 жизней, более 24 тысяч человек заболели.
"Второй самолет Воздушно-космических сил России с эвакуированными гражданами из города Ухань Китайской народной республики вылетел в конечный пункт назначения в Тюменской области", - говорится в сообщении.
На борту российского военно-транспортного самолета 64 человека с личными вещами, которых сопровождают российские военные медики и специалисты Минобороны России в области вирусологии.