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Второй самолет с россиянами из Уханя после дозаправки вылетел в Тюмень
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РИА Новости

Второй самолет с россиянами из Уханя после дозаправки вылетел в Тюмень

07:19 05.02.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСамолет ВКС России Ил-76 МД
Самолет ВКС России Ил-76 МД
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Самолет ВКС России Ил-76 МД
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Второй самолет ВКС РФ, вылетевший во вторник в Россию из китайского Уханя с россиянами на борту, после дозаправки на аэродроме ВВО отправился в конечный пункт назначения в Тюменской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Россиян эвакуируют из Китая, где коронавирус унес почти 490 жизней, более 24 тысяч человек заболели.
"Второй самолет Воздушно-космических сил России с эвакуированными гражданами из города Ухань Китайской народной республики вылетел в конечный пункт назначения в Тюменской области", - говорится в сообщении.
На борту российского военно-транспортного самолета 64 человека с личными вещами, которых сопровождают российские военные медики и специалисты Минобороны России в области вирусологии.
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии
07:00
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19003029
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Распространение нового коронавирусаВоздушно-космические силы РоссииТюменская областьТюменьУханьВ мире
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