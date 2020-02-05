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Трамп: США стремятся к окончанию конфликтов на Ближнем Востоке
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РИА Новости

Трамп: США стремятся к окончанию конфликтов на Ближнем Востоке

06:32 05.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты своей политикой, проводимой на Ближнем Востоке, стремятся защитить жизни американцев и закончить конфликты с участием Америки в регионе, такой тезис высказал президент США Дональд Трамп в своём ежегодном послании Конгрессу о положении дел в стране.
"В то время, как мы защищаем жизни американских (солдат), мы работаем над тем, чтобы закончить войны с участием Америки на Ближнем Востоке", - сказал он во время ежегодного обращения.
В начале января Трамп предложил НАТО расширить присутствие на Ближнем Востоке. Трамп считает, что НАТО должна в увеличить свой контингент в регионе, отметив при этом, что США могут вернуться домой и использовать НАТО, поскольку это международная проблема, а не только проблема США.
Президент США Дональд Трамп
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Ближний ВостокДональд ТрампСШАВ мире
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