Трамп заявил, что хочет побыстрее покончить с конфликтом в Афганистане

ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своём обращении к конгрессу заявил, что стремится положить конец самому продолжительному военному конфликту, в котором участвуют США - афганскому.
"Я не собираюсь убивать сотни тысяч людей в Афганистане, многие из которых невиновны. Мы также не обязаны помогать другим странам в качестве сил безопасности. Это лучшие в мире военные, которые нацелены на победу, либо вообще не идти на конфликт", - заявил Трамп в своём ежегодном послании конгрессу о положении дел в стране.
"Мы работаем, чтобы положить конец самой продолжительной войне Америки и вернуть наши войска домой", - подчеркнул он.