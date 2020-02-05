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В Венесуэле обрушилась шахта с нелегальными рабочими
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РИА Новости

В Венесуэле обрушилась шахта с нелегальными рабочими

06:27 05.02.2020
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВенесуэла
Венесуэла
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Венесуэла. Архивное фото
МЕХИКО, 5 фев - РИА Новости. Тела троих человек извлекли из под завалов шахты Венесуэлы, под завалами на глубине 50 метров могут оставаться, по неофициальным данным, десятки человек.

"Спасателям и пожарным штата Боливар удалось извлечь из-под завалов тела трёх молодых людей 21 и 23 лет", - сообщило издание Pitazo со ссылкой на спасательные службы штата Боливар.

Информация об обрушении заброшенной шахты по добыче золота, которое произошло в ночь на понедельник, стала распространяться в социальных сетях накануне. Шахта Исидора, принадлежащая сейчас Mibiturven, закрыта, однако бригады местных шахтёров продолжают нелегальные работы.
По данным различных СМИ, на глубине 50 метров под завалами породы могут оставаться от 20 до 35 человек. Власти Венесуэлы не дают официальной информации по числу пострадавших горняков.
Сотрудник диспетчерской службы Гайского горно-обогатительного комбината
16 января, 07:15
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