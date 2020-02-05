ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обратился к террористам с трибуны конгресса, заявив, что им не удастся избежать американского правосудия.
"Наш сигнал террористам ясен: "Вы не скроетесь от американского правосудия. Если вы нападете на наших граждан, вы лишитесь жизни", - сказал во время ежегодного обращения к Конгрессу о положении дел в стране.
Трамп в этой связи упомянул убийство иранского генерала Касема Сулеймани, которого он назвал "главным террористом".
США 3 января провели в Багдаде операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по иракским базам, где расквартированы американские военнослужащие, 50 американцев получили контузии. На фоне ожидания возможных атак США иранские военные в тот же день по ошибке сбили украинский пассажирский самолет, погибли 176 человек.