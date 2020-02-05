Трамп заявил о сокращении числа незаконных пересечений границы

"В результате наших беспрецедентных усилий нелегальное пересечение границы сократилось с мая на 75%, сокращаясь восьмой месяц подряд. И по мере того, как воздвигается стена, растут объемы изъятых наркотиков, сокращаются случаи незаконного пересечения границы", - сказал президент США во время ежегодного обращения к конгрессу о положении дел в стране.