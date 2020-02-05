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Трамп заявил о сокращении числа незаконных пересечений границы
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РИА Новости

Трамп заявил о сокращении числа незаконных пересечений границы

06:17 05.02.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Число случаев незаконного пересечения границы США существенно сокращается по мере строительства стены на границе с Мексикой, заявил президент США Дональд Трамп.
"В результате наших беспрецедентных усилий нелегальное пересечение границы сократилось с мая на 75%, сокращаясь восьмой месяц подряд. И по мере того, как воздвигается стена, растут объемы изъятых наркотиков, сокращаются случаи незаконного пересечения границы", - сказал президент США во время ежегодного обращения к конгрессу о положении дел в стране.
"Мы уже завершили больше 100 миль и к началу следующего года полностью завершим 500 миль", - отметил Трамп.
Обещание строительства стены на южной границе США было одним из ключевых обещаний предвыборной кампании Трампа, оно же вызвало наибольшее противостояние со стороны демократов.
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Дональд ТрампМексикаСШАВ мире
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