Трамп заявил о сокращении числа незаконных пересечений границы

ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Число случаев незаконного пересечения границы США существенно сокращается по мере строительства стены на границе с Мексикой, заявил президент США Дональд Трамп.
"В результате наших беспрецедентных усилий нелегальное пересечение границы сократилось с мая на 75%, сокращаясь восьмой месяц подряд. И по мере того, как воздвигается стена, растут объемы изъятых наркотиков, сокращаются случаи незаконного пересечения границы", - сказал президент США во время ежегодного обращения к конгрессу о положении дел в стране.
"Мы уже завершили больше 100 миль и к началу следующего года полностью завершим 500 миль", - отметил Трамп.
Обещание строительства стены на южной границе США было одним из ключевых обещаний предвыборной кампании Трампа, оно же вызвало наибольшее противостояние со стороны демократов.