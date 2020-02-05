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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-05T06:30+0300
https://ria.ru/20200205/1564262841.html
Источник: США, Франция и Британия запросили заседание СБ ООН по Сирии
https://cdn25.img.ria.ru/images/156011/62/1560116250_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_d6d7fd184806f551ea1f6d0db2098d10.jpg
РИА Новости

Источник: США, Франция и Британия запросили заседание СБ ООН по Сирии

06:14 05.02.2020 (обновлено: 06:30 05.02.2020)
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© Фото : SANAСирия
Сирия
© Фото : SANA
Сирия. Архивное фото
ООН, 5 фев - РИА Новости. США, Франция и Великобритания запросили обсуждение в СБ ООН ситуации на северо-западе Сирии, заявил РИА Новости источник в Совбезе.
"США, Франция и Великобритания запросили брифинг СБ ООН по ситуации на северо-западе Сирии с участием спецпосланника генсека ООН по САР Гейра Педерсена и представителей Управления по координации гуманитарных вопросов", - сказал собеседник агентства.
По предварительной информации, заседание может состояться уже в четверг, добавил он.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш призвал немедленно прекратить боевые действия на северо-западе Сирии.
В сентябре генсек Гутерреш объявил состав комиссии по расследованию воздушных атак на объекты гражданской инфраструктуры на северо-западе Сирии. Запрос на проведение такого расследования ранее направили 10 стран Совета безопасности (Великобритания, Франция, США, Германия, Бельгия, Перу, Польша, Кувейт, Доминиканская Республика, Индонезия). Комиссия была создана после того, как ряд западных стран обвинил сирийские власти и российских военных в ударах по больницам в Идлибе. Москва эти обвинения отвергает.
Комиссия должна представить доклад генсеку организации к 13 марта.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииСовет Безопасности ООНВеликобританияФранцияСирияООНСША
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