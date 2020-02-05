Источник: США, Франция и Британия запросили заседание СБ ООН по Сирии

"США, Франция и Великобритания запросили брифинг СБ ООН по ситуации на северо-западе Сирии с участием спецпосланника генсека ООН по САР Гейра Педерсена и представителей Управления по координации гуманитарных вопросов", - сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, заседание может состояться уже в четверг, добавил он.

В сентябре генсек Гутерреш объявил состав комиссии по расследованию воздушных атак на объекты гражданской инфраструктуры на северо-западе Сирии. Запрос на проведение такого расследования ранее направили 10 стран Совета безопасности (Великобритания, Франция, США, Германия, Бельгия, Перу, Польша, Кувейт, Доминиканская Республика, Индонезия). Комиссия была создана после того, как ряд западных стран обвинил сирийские власти и российских военных в ударах по больницам в Идлибе. Москва эти обвинения отвергает.