Трамп просит у конгресса денег для высадки астронавтов на Луне и Марсе

ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обратился к конгрессу с просьбой профинансировать американскую программу пилотируемых полетов на Луну и Марс.
"Я прошу конгресс полностью профинансировать программу "Артемида", чтобы гарантировать, что следующим мужчиной и первой женщиной на Луне будут американские астронавты, и, используя ее в качестве стартовой площадки, гарантировать, что Америка будет первой страной, которая установит свой флаг на Марсе", - сказал Трамп в ходе ежегодного обращения к конгрессу о положении дел в стране.
Ранее администрация Трампа объявила о задаче по ускорению лунной программы и отправке человека на поверхность Луны в 2024 году. До того НАСА планировало сделать это к 2028 году.
Обновленная лунная программа получила название "Артемида" в честь греческой богини Луны и сестры Аполлона, именем которого была названа предыдущая американская лунная программа, в ходе которой в июле 1969 года была совершена первая высадка человека на Луну. В июне 2019 года НАСА официально уже запросило для начала реализации "Артемиды" дополнительные 1,6 миллиарда долларов, которые глава НАСА Джим Брайденстайн назвал маленьким "первоначальным взносом".
В августе вице-президент США Майк Пенс заявлял, что новая ракета, которая доставит астронавтов на орбиту Луны, должна быть полностью собрана до конца 2019 года.