Трамп просит у конгресса денег для высадки астронавтов на Луне и Марсе

"Я прошу конгресс полностью профинансировать программу "Артемида", чтобы гарантировать, что следующим мужчиной и первой женщиной на Луне будут американские астронавты, и, используя ее в качестве стартовой площадки, гарантировать, что Америка будет первой страной, которая установит свой флаг на Марсе", - сказал Трамп в ходе ежегодного обращения к конгрессу о положении дел в стране.