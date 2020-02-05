Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
2020-02-05T06:03+0300
https://ria.ru/20200205/1564262751.html
Трамп просит у конгресса денег для высадки астронавтов на Луне и Марсе
https://cdn25.img.ria.ru/images/152154/87/1521548776_0:0:3073:1730_1036x0_80_0_0_37a9b04045b67f4d257fb8e10ada6fa5.jpg
РИА Новости

Трамп просит у конгресса денег для высадки астронавтов на Луне и Марсе

06:03 05.02.2020
861
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЛуна и самолет на закате
Луна и самолет на закате
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Луна и самолет на закате. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обратился к конгрессу с просьбой профинансировать американскую программу пилотируемых полетов на Луну и Марс.
"Я прошу конгресс полностью профинансировать программу "Артемида", чтобы гарантировать, что следующим мужчиной и первой женщиной на Луне будут американские астронавты, и, используя ее в качестве стартовой площадки, гарантировать, что Америка будет первой страной, которая установит свой флаг на Марсе", - сказал Трамп в ходе ежегодного обращения к конгрессу о положении дел в стране.
Ранее администрация Трампа объявила о задаче по ускорению лунной программы и отправке человека на поверхность Луны в 2024 году. До того НАСА планировало сделать это к 2028 году.
Обновленная лунная программа получила название "Артемида" в честь греческой богини Луны и сестры Аполлона, именем которого была названа предыдущая американская лунная программа, в ходе которой в июле 1969 года была совершена первая высадка человека на Луну. В июне 2019 года НАСА официально уже запросило для начала реализации "Артемиды" дополнительные 1,6 миллиарда долларов, которые глава НАСА Джим Брайденстайн назвал маленьким "первоначальным взносом".
В августе вице-президент США Майк Пенс заявлял, что новая ракета, которая доставит астронавтов на орбиту Луны, должна быть полностью собрана до конца 2019 года.
Луна
Вчера, 03:18Хочу стать космонавтом
"Роскосмос" выбрал место для подготовки экипажей к высадке на Луну
5132002
Обсудить 2
Хочу стать космонавтомЛунаДональд ТрампМарсКосмос - РИА НаукаСША
Рекомендуем
Покупатель в отделе алкогольной продукции
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Иран начал разрабатывать космические капсулы для космонавтов
Зона паспортного контроля
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
Чтобы сдержать Россию, хватит пяти килотонн: Пентагон пошел ва-банк
Российский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму
СМИ узнали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Кадр из сериала Ментовские войны
Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Дмитрий Бульба
Высокие отношения: спикер Пелоси порвала копию речи Трампа сразу после его выступления
Пелоси порвала текст речи Трампа в конгрессе
Госсекретарь США Майк Помпео
В Крыму согласились с оценкой Помпео статуса полуострова
Город Манбидж в Сирии
Плененные в Сирии боевики раскрыли роль Турции в создании "ан-Нусры"*
Кампания по переписи населения на Аляске
"Трамп может отдать Аляску России": шок и трепет в сенате США
Шакира и Дженнифер Лопес во время выступления
Выступление Лопес и Шакиры на "Супер-кубке" вызвало споры в сети
Военнослужащий ВСУ
Воевавший в Донбассе немецкий наемник разочаровался в ВСУ
Лопата в песке
В Англии нашли десятки скелетов со связанными руками
Дмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Президент США Дональд Трамп
Трамп обратился к террористам с трибуны конгресса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:16"Ростех" хочет наладить экспорт парашютов для спасения из небоскребов
10:15Посол сообщил об уничтожении сотен советских памятников в Польше
10:15Власти Индонезии подтвердили вспышку вируса АЧС на Бали
10:14Правительство предложило смягчить наказание для беременных женщин
10:12Тема "российской угрозы" в Польше нагнетается, заявил посол России
10:09Эксперт ВОЗ: Китай замалчивал случаи коронавируса в начале эпидемии
10:07В ФПИ рассказали о работе над демонстратором многоразовой ракеты
10:06В ФПИ усомнились в комфортности полетов на ракетах между континентами
10:01"Победа" объяснила отказ посадить ветерана на выбранное им место
10:01В Приморье трехлетняя девочка жила на ферме вместе с животными
09:56Власти Петербурга отменили бизнес-форум с участием китайской делегации
09:49В Москве экс-сотрудника фирмы подозревают в краже более 250 планшетов
09:46Российский 3D-принтер планируют отправить на МКС
09:44В Тюменскую область доставили эвакуированных из Китая россиян
09:42СМИ сообщили о рекордной сумме возвращенных России долгов
09:42В Люберцах грабители отобрали у прохожего карты, деньги и пистолет
09:40Рисков заражения коронавирусом в Тюменской области нет, заявила Попова
09:38Испытания новейшей гаубицы "Коалиция-СВ" завершатся в 2022 году
09:36ФПИ не состязается с американским DARPA, заявил замгендиректора
09:34Поселок под Горловкой обесточен после обстрела ВСУ, заявили в ДНР
Лента новостейМолния