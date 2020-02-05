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2020-02-05T10:13+0300
https://ria.ru/20200205/1564262664.html
Трамп в присутствии Гуаидо пообещал "сокрушить тиранию" Мадуро
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РИА Новости

Трамп в присутствии Гуаидо пообещал "сокрушить тиранию" Мадуро

05:43 05.02.2020 (обновлено: 10:13 05.02.2020)
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© REUTERS / Joshua RobertsПрезидент США Дональд Трамп во время ежегодного обращения к конгрессу о положении дел в стране. 4 февраля 2020
Президент США Дональд Трамп во время ежегодного обращения к конгрессу о положении дел в стране. 4 февраля 2020
© REUTERS / Joshua Roberts
Президент США Дональд Трамп во время ежегодного обращения к конгрессу о положении дел в стране. 4 февраля 2020
ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости. Дональд Трамп заявил, что "сокрушит тиранию" в Венесуэле, подразумевая под этим правительство президента страны Николаса Мадуро.

"Соединенные Штаты возглавляют дипломатическую коалицию из 59 стран против социалистического диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро. Мадуро — незаконный правитель, тиран, который жестоко обращается со своим народом. Но власть тирании Мадуро будет сокрушена и сломлена", — сказал американский лидер во время ежегодного обращения к конгрессу.

Он добавил, что США "поддерживают надежды кубинцев, никарагуанцев и венесуэльцев на восстановление демократии". После этого Трамп обратился к присутствующему в зале лидеру оппозиции Венесуэлы Хуану Гуаидо и подтвердил, что именно его Вашингтон признает "истинным и законным президентом" боливарианской республики. Сенаторы и конгрессмены встретили эти слова бурными аплодисментами.
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Ситуация в Венесуэле

В начале 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты против законного президента страны Николаса Мадуро. С тех пор глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо уже дважды объявлял себя "временным президентом". Повторную "присягу" он принес в этом январе.
Гуаидо поддерживают США и некоторые другие страны. Помпео заявлял, что Вашингтон больше не признает власти во главе с Мадуро, который, в свою очередь, объявил о разрыве дипломатических отношений с Соединенными Штатами. В поддержку действующего лидера Венесуэлы выступает Россия, а также, в частности, Мексика, Китай, Турция и Индонезия. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Ранее Мадуро в интервью американскому изданию The Washington Post заявил, что готов к прямому диалогу с США, но предпочел бы говорить с Дональдом Трампом, так как считает, что Помпео потерпел неудачу в Венесуэле и несет ответственность за американского лидера в его политике в отношении республики.
Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо в Каракасе. 5 января 2020 года
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Хуан ГуаидоДональд ТрампНиколас МадуроВенесуэлаСШАВ мире
Популярные комментарии
У нас в селе таких называют болоболка.
5 февраля, 06:32
FGFedor Grojs
1260001
"обратился к Гуаидо и подтвердил, что именно его США считают "истинным и законным президентом" страны...". С таким же успехом мы можем назвать президентом США Хиллари Клинтон.
5 февраля, 06:32
АКАНДРЕЙ КОННИН
1140004
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