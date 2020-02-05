Трамп в присутствии Гуаидо пообещал "сокрушить тиранию" Мадуро

Президент США Дональд Трамп во время ежегодного обращения к конгрессу о положении дел в стране. 4 февраля 2020

Президент США Дональд Трамп во время ежегодного обращения к конгрессу о положении дел в стране. 4 февраля 2020

"Соединенные Штаты возглавляют дипломатическую коалицию из 59 стран против социалистического диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро. Мадуро — незаконный правитель, тиран, который жестоко обращается со своим народом. Но власть тирании Мадуро будет сокрушена и сломлена", — сказал американский лидер во время ежегодного обращения к конгрессу.

Он добавил, что США "поддерживают надежды кубинцев, никарагуанцев и венесуэльцев на восстановление демократии". После этого Трамп обратился к присутствующему в зале лидеру оппозиции Венесуэлы Хуану Гуаидо и подтвердил, что именно его Вашингтон признает "истинным и законным президентом" боливарианской республики. Сенаторы и конгрессмены встретили эти слова бурными аплодисментами.

Ситуация в Венесуэле

В начале 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты против законного президента страны Николаса Мадуро. С тех пор глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо уже дважды объявлял себя "временным президентом". Повторную "присягу" он принес в этом январе.

Гуаидо поддерживают США и некоторые другие страны. Помпео заявлял, что Вашингтон больше не признает власти во главе с Мадуро, который, в свою очередь, объявил о разрыве дипломатических отношений с Соединенными Штатами. В поддержку действующего лидера Венесуэлы выступает Россия, а также, в частности, Мексика, Китай, Турция и Индонезия. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.