ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Американский президент Американский президент Дональд Трамп назвал положение США прочным как никогда прежде, отметив успехи в экономике и заявив, что страну снова уважают в мире.

"Я говорю всем людям нашей великой страны и членам конгресса: сегодня положение нашей страны прочное как никогда прежде", - сказал Трамп во время ежегодного обращения к Конгрессу о положении дел в стране.

Глава государства вкратце описал успехи США, сделав особый акцент на экономике. По его словам, количество рабочих мест растет, в частности, зафиксировано рекордное число занятых среди молодых людей.

"С моего избрания мы создали 6 миллионов рабочих мест – на 5 миллионов больше, чем прогнозировали эксперты правительства в предыдущей администрации", - подчеркнул он.

В то же время безработица снижается, причем ее уровень среди афроамериканцев и ветеранов достиг самой низкой отметки в истории, а для женщин - самого низкого уровня за 70 лет. Президент добавил, что доходы домохозяйств США вышли на самый высокий уровень из когда-либо зарегистрированных, а доверие потребителей достигло "новых удивительных высот".