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Трамп назвал положение США прочным как никогда
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РИА Новости

Трамп назвал положение США прочным как никогда

05:35 05.02.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп назвал положение США прочным как никогда прежде, отметив успехи в экономике и заявив, что страну снова уважают в мире.
"Я говорю всем людям нашей великой страны и членам конгресса: сегодня положение нашей страны прочное как никогда прежде", - сказал Трамп во время ежегодного обращения к Конгрессу о положении дел в стране.
Глава государства вкратце описал успехи США, сделав особый акцент на экономике. По его словам, количество рабочих мест растет, в частности, зафиксировано рекордное число занятых среди молодых людей.
"С моего избрания мы создали 6 миллионов рабочих мест – на 5 миллионов больше, чем прогнозировали эксперты правительства в предыдущей администрации", - подчеркнул он.
В то же время безработица снижается, причем ее уровень среди афроамериканцев и ветеранов достиг самой низкой отметки в истории, а для женщин - самого низкого уровня за 70 лет. Президент добавил, что доходы домохозяйств США вышли на самый высокий уровень из когда-либо зарегистрированных, а доверие потребителей достигло "новых удивительных высот".
Говоря о внешней политике, он описал успехи кратко: США снова уважают в мире, а враги отступают. Отдельно он упомянул о заключении "справедливых торговых соглашений", которые идут на благо Соединенным Штатам.
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