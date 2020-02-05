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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-05T07:42+0300
https://ria.ru/20200205/1564262559.html
Боевики обстреляли окраину Алеппо
https://cdn21.img.ria.ru/images/153080/12/1530801231_0:206:2910:1843_1036x0_80_0_0_34b559570d42f636e43e81a293be0067.jpg
РИА Новости

Боевики обстреляли окраину Алеппо

05:05 05.02.2020 (обновлено: 07:42 05.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкГород Алеппо в Сирии
Город Алеппо в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Город Алеппо в Сирии. Архивное фото
АЛЕППО, 5 фев - РИА Новости. Боевики обстреляли самодельными фугасами окраины сирийского города Алеппо, передает корреспондент РИА Новости.
Один из снарядов попал в дом учительницы Гады Агеди. В момент обстрела она варила кофе пришедшим в гости подругам.

"Была ослепительная вспышка. Я какое-то время не могла ничего разглядеть. Подруги кричали, дети убежали в дальнюю комнату, и до сих пор боятся выходить. А я не очень хорошо слышу теперь", - рассказала Агеди журналистам.

Учительница и ее подруги получили контузии, двоих женщин пришлось госпитализировать - у них обнаружены сотрясения мозга и травмы барабанных перепонок.
Мужчина на одной из улиц в Алеппо
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Ситуация на северо-западе Сирии

Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (сейчас — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Три из них в 2018-м перешли под контроль Дамаска. Четвертая, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами "Джебхат ан-Нусры"*.
В сентябре 2018 года Россия и Турция в Сочи подписали соглашение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.
Двадцать шестого января сирийская армия начала наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан. Уже через день удалось прорвать первые линии обороны.
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Через три дня армия Башара Асада освободила город Маарет-Нууман, который находился под контролем боевиков с 2012 года и был одним из их крупнейших оплотов.
На фоне эскалации Анкара и некоторые ее партнеры обвиняют Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. В России и Сирии отвечают, что причина нестабильности в регионе — действия террористов.
Ранее глава российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что на территории Идлибской зоны деэскалации по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. За прошедшие сутки зафиксировано 27 обстрелов. Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы ряда населенных пунктов провинций Латакия, Алеппо, Идлиб, Хама.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииСирияАлеппоВ мире
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