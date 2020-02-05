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Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее выросло до 18
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РИА Новости

Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее выросло до 18

04:28 05.02.2020
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© AP Photo / Ahn Young-joonСотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
Сотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
© AP Photo / Ahn Young-joon
СЕУЛ, 5 фев – РИА Новости. Южная Корея подтвердила еще два новых случая заражения коронавирусом 2019-nCoV, таким образом их общее количество возросло до 18, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Один из новых зараженных, 38-летний южнокореец, был на конференции в Сингапуре с 18 по 24 января, а позже получил сообщение, что среди присутствовавших находился подтвержденный носитель вируса, поэтому 4 февраля обратился в специальный медпункт. Ему провели анализы, которые подтвердили наличие вируса.
Последним на данный момент 18-м заболевшим стала 21-летняя южнокореянка – дочь 16-го зараженного. Она находилась в добровольном карантине как член семьи больного и была под наблюдением, в ходе чего у нее тоже обнаружили вирус.
Ранее сообщалось, что Южная Корея подтвердила 16 случаев заражения, еще 129 человек проходят проверку. Со вторника все, кто контактировал с зараженными отправляются в 14-дневный домашний карантин. По данным министерства здравоохранения и социального обеспечения, количество таких людей превысило 1300 человек и, с обнаружением новых случаев заражения, число будет расти.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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