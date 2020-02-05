Второй самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку

"Второй самолет ВКС России с эвакуированными гражданами из города Ухань Китайской народной республики совершил посадку на аэродроме ВВО. После дозаправки самолет выполнит перелет в конечный пункт назначения в Тюменской области", - говорится в сообщении.
На борту российского военно-транспортного самолета находятся 64 человека с личными вещами. Отмечается, что всех граждан сопровождают военные медики и специалисты Минобороны в области вирусологии в специальном защитном снаряжении. Состояние россиян непрерывно контролируется.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV.