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Второй самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
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РИА Новости

Второй самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку

04:26 05.02.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСамолет ВКС России Ил-76 МД, вылетевший из международного аэропорта "Байкал" в Улан-Удэ в Китай для эвакуации российских граждан из провинции Хубэй
Самолет ВКС России Ил-76 МД, вылетевший из международного аэропорта Байкал в Улан-Удэ в Китай для эвакуации российских граждан из провинции Хубэй
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Самолет ВКС России Ил-76 МД, вылетевший из международного аэропорта "Байкал" в Улан-Удэ в Китай для эвакуации российских граждан из провинции Хубэй
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Второй самолет ВКС, вылетевший во вторник в Россию из китайского Уханя, сел для дозаправки на аэродроме Восточного военного округа (ВВО), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"Второй самолет ВКС России с эвакуированными гражданами из города Ухань Китайской народной республики совершил посадку на аэродроме ВВО. После дозаправки самолет выполнит перелет в конечный пункт назначения в Тюменской области", - говорится в сообщении.
На борту российского военно-транспортного самолета находятся 64 человека с личными вещами. Отмечается, что всех граждан сопровождают военные медики и специалисты Минобороны в области вирусологии в специальном защитном снаряжении. Состояние россиян непрерывно контролируется.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV.
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