Disney оценила убытки из-за коронавируса в Китае в $175 миллионов

"Нынешнее закрытие пришлось на квартал, в котором обычно высокие посещаемость и уровень загруженности из-за праздников на Китайский Новый год", - сказала Маккарти.
Точный размер потерь, по ее словам, напрямую зависит от продолжительности закрытия и того, насколько быстро парки смогут вернуться в обычный режим после возобновления работы.
Диснейленд в Шанхае был закрыт 25 января из-за вспышки коронавируса, парк в Гонконге был закрыт на следующий день до последующего уведомления. Последний ранее уже продемонстрировал снижение прибыли на 80 миллионов долларов в первом квартале нового финансового года и 55 миллионов в четвертом квартале прошлого из-за продолжительных беспорядков.
Во втором квартале руководство компании прогнозирует снижение прибыли в размере 135 миллионов долларов в Шанхае и 40 миллионов долларов в Гонконге.
Финансовый год в США начинается 1 октября.
28 января, 11:11Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика