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2020-02-05T04:22+0300
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Disney оценила убытки из-за коронавируса в Китае в $175 миллионов
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РИА Новости

Disney оценила убытки из-за коронавируса в Китае в $175 миллионов

04:22 05.02.2020
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© AP Photo / Ng Han GuanПосетительница первого на территории континентального Китая парка развлечений Диснейленд в Шанхае
Посетительница первого на территории континентального Китая парка развлечений Диснейленд в Шанхае
© AP Photo / Ng Han Guan
Посетительница первого на территории континентального Китая парка развлечений Диснейленд в Шанхае. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Компания Disney оценивает убытки от закрытия двух парков Диснейленд в Китае из-за коронавируса в 175 миллионов долларов во втором квартале финансового года, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на финансового директора компании Кристин Маккарти.
"Нынешнее закрытие пришлось на квартал, в котором обычно высокие посещаемость и уровень загруженности из-за праздников на Китайский Новый год", - сказала Маккарти.
Точный размер потерь, по ее словам, напрямую зависит от продолжительности закрытия и того, насколько быстро парки смогут вернуться в обычный режим после возобновления работы.
Диснейленд в Шанхае был закрыт 25 января из-за вспышки коронавируса, парк в Гонконге был закрыт на следующий день до последующего уведомления. Последний ранее уже продемонстрировал снижение прибыли на 80 миллионов долларов в первом квартале нового финансового года и 55 миллионов в четвертом квартале прошлого из-за продолжительных беспорядков.
Во втором квартале руководство компании прогнозирует снижение прибыли в размере 135 миллионов долларов в Шанхае и 40 миллионов долларов в Гонконге.
Финансовый год в США начинается 1 октября.
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