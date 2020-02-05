Disney оценила убытки из-за коронавируса в Китае в $175 миллионов

ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Компания Компания Disney оценивает убытки от закрытия двух парков Диснейленд в Китае из-за коронавируса в 175 миллионов долларов во втором квартале финансового года, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на финансового директора компании Кристин Маккарти.

"Нынешнее закрытие пришлось на квартал, в котором обычно высокие посещаемость и уровень загруженности из-за праздников на Китайский Новый год", - сказала Маккарти.

Точный размер потерь, по ее словам, напрямую зависит от продолжительности закрытия и того, насколько быстро парки смогут вернуться в обычный режим после возобновления работы.

Диснейленд в Шанхае был закрыт 25 января из-за вспышки коронавируса, парк в Гонконге был закрыт на следующий день до последующего уведомления. Последний ранее уже продемонстрировал снижение прибыли на 80 миллионов долларов в первом квартале нового финансового года и 55 миллионов в четвертом квартале прошлого из-за продолжительных беспорядков.

Во втором квартале руководство компании прогнозирует снижение прибыли в размере 135 миллионов долларов в Шанхае и 40 миллионов долларов в Гонконге.