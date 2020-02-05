В Англии нашли десятки скелетов со связанными руками

Всего найдено 42 скелета, которые находились в неглубоких могилах.

"Они могут быть датированы англосаксонскими временами, когда в Бакингемшире происходили убийства, или временами Гражданской войны (Английской революции XVII века – ред.), когда тоже были жертвы", - предположил чиновник.