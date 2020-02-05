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2020-02-05T04:22+0300
https://ria.ru/20200205/1564262370.html
В Англии нашли десятки скелетов со связанными руками
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РИА Новости

В Англии нашли десятки скелетов со связанными руками

04:22 05.02.2020
25153
© Depositphotos / PhotoWorldЛопата в песке
Лопата в песке
© Depositphotos / PhotoWorld
Лопата в песке. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Во время строительства домов в городе Милтон-Кейнс на юго-востоке Великобритании были обнаружены могилы с загадочными скелетами, у которых связаны руки. Об этом сообщает портал Livescience.
Всего найдено 42 скелета, которые находились в неглубоких могилах.
По данным местного издания MK Citizen, останки обнаружили еще в декабре. Как заявил член окружного совета Робин Стачбери, связанные руки могут свидетельствовать о том, что скелеты принадлежали казненным заключенным.
"Они могут быть датированы англосаксонскими временами, когда в Бакингемшире происходили убийства, или временами Гражданской войны (Английской революции XVII века – ред.), когда тоже были жертвы", - предположил чиновник.
Он отметил, что находка имеет большое историческое значение для графства.
Руки археолога с черепом
4 января, 08:00РИА Наука
Полурыба, получеловек. Кому принадлежат останки загадочных существ
1545235768
Обсудить 8
ВеликобританияВ мире
Популярные комментарии
Два скелета понятно, это Скрипали, а вот остальные.....
5 февраля, 04:50
ЛКЛысый Кучерявый
25310000
Куда дели скелет кота ?)
5 февраля, 05:22
Данил Некипелов
4120000
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