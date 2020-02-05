В Крыму согласились с оценкой Помпео статуса полуострова

"Тот редкий случай, когда я полностью согласен с господином Помпео. Крым окончательно и бесповоротно вернулся домой, положив в 2014 году конец десятилетиям украинской оккупации полуострова", — прокомментировал РИА Новости Чегринец.

"Теперь дело за малым — не только де-факто, но и де-юре признать российский статус полуострова", — заключил собеседник агентства.

В конце января госсекретарь США Майк Помпео находился с визитом на Украине в рамках турне по странам постсоветского пространства. В Киеве американский дипломат встретился с президентом страны Владимиром Зеленским, а также главами МИД и Минобороны.