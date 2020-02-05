В Крыму согласились с оценкой Помпео статуса полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев — РИА Новости. Слова госсекретаря США Майка Помпео о потере Крыма Украиной являются проявлением здравого смысла, считает сопредседатель Ассамблеи славянских народов полуострова Роман Чегринец.
Ранее украинский портал "Новое время" со ссылкой на источник сообщил, что Помпео во время закрытой встречи в Киеве назвал Крым потерянным для Украины и отметил, что мировые игроки это понимают. По его словам, Киев отдал полуостров, а Россия не из тех, у кого что-то можно забрать.
"Тот редкий случай, когда я полностью согласен с господином Помпео. Крым окончательно и бесповоротно вернулся домой, положив в 2014 году конец десятилетиям украинской оккупации полуострова", — прокомментировал РИА Новости Чегринец.
В США медленно, но верно начинает возобладать здравый смысл, добавил он.
"Теперь дело за малым — не только де-факто, но и де-юре признать российский статус полуострова", — заключил собеседник агентства.
В конце января госсекретарь США Майк Помпео находился с визитом на Украине в рамках турне по странам постсоветского пространства. В Киеве американский дипломат встретился с президентом страны Владимиром Зеленским, а также главами МИД и Минобороны.
16 ноября 2019, 13:31Клинцевич прокомментировал слова Помпео про Крым и Голаны