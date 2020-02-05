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В Крыму согласились с оценкой Помпео статуса полуострова
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РИА Новости

В Крыму согласились с оценкой Помпео статуса полуострова

04:10 05.02.2020 (обновлено: 08:50 05.02.2020)
37739
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© Sputnik / Виктор Толочко
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Госсекретарь США Майк Помпео
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев — РИА Новости. Слова госсекретаря США Майка Помпео о потере Крыма Украиной являются проявлением здравого смысла, считает сопредседатель Ассамблеи славянских народов полуострова Роман Чегринец.
Ранее украинский портал "Новое время" со ссылкой на источник сообщил, что Помпео во время закрытой встречи в Киеве назвал Крым потерянным для Украины и отметил, что мировые игроки это понимают. По его словам, Киев отдал полуостров, а Россия не из тех, у кого что-то можно забрать.

"Тот редкий случай, когда я полностью согласен с господином Помпео. Крым окончательно и бесповоротно вернулся домой, положив в 2014 году конец десятилетиям украинской оккупации полуострова", — прокомментировал РИА Новости Чегринец.

В США медленно, но верно начинает возобладать здравый смысл, добавил он.
"Теперь дело за малым — не только де-факто, но и де-юре признать российский статус полуострова", — заключил собеседник агентства.
В конце января госсекретарь США Майк Помпео находился с визитом на Украине в рамках турне по странам постсоветского пространства. В Киеве американский дипломат встретился с президентом страны Владимиром Зеленским, а также главами МИД и Минобороны.
Член президиума генсовета Единой России Франц Клинцевич
16 ноября 2019, 13:31
Клинцевич прокомментировал слова Помпео про Крым и Голаны
7103533315
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Майк ПомпеоКрымСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
За такие заявления Помпео уже должен быть на украинском "миротворце"!
5 февраля, 05:08
АКАНДРЕЙ КОННИН
64271003
Это потому что все понимают что никакого отношения Крым никогда не имел к Украине. А те обрадовались, что собрание из 15 государств вот так просто решило сделать подарок Украине оторвав кусок от России. Так что тут удивляться нечему!
5 февраля, 04:48
nn.raevskiy
6601001
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