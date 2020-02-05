МВФ готов и дальше поддерживать руководство Аргентины

По ее словам, МВФ знает о тяжелой социально-экономической ситуации в стране и полностью поддерживает цель президента Аргентины Альберто Фернандеса стабилизировать экономику страны и обеспечить ее устойчивый рост.

"Я и мои сотрудники готовы продолжать оказывать поддержку властям. Наша общая цель состоит в том, чтобы Аргентина восстановилась", - заявила Георгиева по итогам встречи с министром экономики Аргентины Мартином Гусманом. Текст заявления опубликован на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что министерство экономики Аргентины создало специальную группу для переговоров с МВФ по долгу.

Президент Аргентины Альберто Фернандес ранее заявил, что стране будет тяжело справиться с выплатой долгов, хотя она и не отказывается от обязательств. Подтверждением этого стал дефолт, который Аргентина допустила по казначейским векселям в долларах - платежи по ним отложены до 31 августа 2020 года.