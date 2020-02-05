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МВФ готов и дальше поддерживать руководство Аргентины
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РИА Новости

МВФ готов и дальше поддерживать руководство Аргентины

03:59 05.02.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне
Мужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Мужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) готов продолжать оказывать поддержку руководству Аргентины, сообщила глава фонда Кристалина Георгиева.
По ее словам, МВФ знает о тяжелой социально-экономической ситуации в стране и полностью поддерживает цель президента Аргентины Альберто Фернандеса стабилизировать экономику страны и обеспечить ее устойчивый рост.
"Я и мои сотрудники готовы продолжать оказывать поддержку властям. Наша общая цель состоит в том, чтобы Аргентина восстановилась", - заявила Георгиева по итогам встречи с министром экономики Аргентины Мартином Гусманом. Текст заявления опубликован на сайте ведомства.
Ранее сообщалось, что министерство экономики Аргентины создало специальную группу для переговоров с МВФ по долгу.
Президент Аргентины Альберто Фернандес ранее заявил, что стране будет тяжело справиться с выплатой долгов, хотя она и не отказывается от обязательств. Подтверждением этого стал дефолт, который Аргентина допустила по казначейским векселям в долларах - платежи по ним отложены до 31 августа 2020 года.
В конце июня 2018 года фонд одобрил кредит Аргентине в 50 миллиардов долларов по схеме stand-by. Затем, в конце октября, МВФ согласовал увеличение общего размера программы финансирования страны до 56,3 миллиарда долларов.
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АргентинаМВФЭкономика
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