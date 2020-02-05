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Туризм
2020-02-05T03:58+0300
https://ria.ru/20200205/1564262190.html
United Airlines приостанавливает полеты в Гонконг из-за падения спроса
https://cdn22.img.ria.ru/images/149770/93/1497709308_0:89:1600:989_1036x0_80_0_0_f0f9c9136a28945a17a62cb18784c25c.jpg
РИА Новости

United Airlines приостанавливает полеты в Гонконг из-за падения спроса

03:58 05.02.2020
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CC BY 2.0 / InSapphoWeTrust / United Express Самолет авиакомпании United Express
Самолет авиакомпании United Express
CC BY 2.0 / InSapphoWeTrust / United Express
Самолет авиакомпании United Express. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Американская авиакомпания United Airlines в среду объявила о приостановке полетов в Гонконг с 8 февраля на фоне ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении на сайте компании.
"В ответ на продолжающийся спад спроса мы приостанавливаем полеты в Гонконг начиная с 8 февраля до 20 февраля. Наши последние рейсы отправятся из Сан-Франциско 5 февраля, а последний обратный рейс вылетит из Гонконга 7 февраля", - отмечается в сообщении.
Ранее компания приостановила 6 февраля до 28 марта полеты в Пекин, Ченду и Шанхай. Полеты в Китай также приостановили American Airlines и Delta.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490. Один человек скончался в Гонконге. Еще почти 150 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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ТуризмРаспространение нового коронавирусаГонконгКитайUnited AirlinesВ мире
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