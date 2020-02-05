Цены на овощи в Приморье возьмут на контроль для избежания спекуляций

ВЛАДИВОСТОК, 5 фев - РИА Новости. Власти Власти Приморья открыли горячую линию и взяли под контроль ситуацию с ценами на овощи, которые завышаются в ряде магазинов после закрытия границы с Китаем из-за коронавируса , сообщила журналистам замглавы регионального Минпромторга Елена Коваль.

Ранее сообщалось, что в магазинах Приморья пропали многие овощи - помидоры, огурцы, кабачки, баклажаны. Крупные торговые сети объяснили это тем, что китайские овощи не привозят, а местные производители завышают цены. Информация о завышении цен на овощи появилась и в Якутии. По данным властей Приморья, закрытие грузового автотранспортного сообщения с КНР привело к дефициту китайских овощей, десятки фур не могли пересечь границу с краем, сейчас грузовое автосообщение открыли. По данным правительства региона, это решит проблему нехватки овощей.

"Это искусственная спекуляция. Если брать картофель, лук, свеклу, морковь, их хватит на два - три месяца реализации... Вопрос спекулятивного завышения цен в некоторых торговых точках приходится только на огурцы и помидоры. Традиционно у нас не хватает объемов (производства) наших теплиц... Порядка 10-15% от потребности закрывают теплицы, 60-65% - КНР. Учитывая, что была на какое-то время закрыта граница для большегрузов, в некоторых торговых точках произошел всплеск цен на помидоры и огурцы", - сказала Коваль.

По ее словам, в торговых сетях в Приморье роста цен нет, но население покупает помидоры и огурцы в больших количествах, нежели обычно. При этом в некоторых торговых точках повышение цен действительно произошло - на продукцию китайского производителя.

"Было заседание штаба по регулированию ценовой ситуации. Был разработан комплекс мер, чтобы цены не повышались и осуществлялся за ними контроль. Еженедельно нам главы муниципальных образований будут предоставлять информацию по ценам. Чтобы это была объективная информация, подключаем население края - сейчас открыт телефон "горячей линии". Телефон разрывается, нам предоставляют адреса магазинов, цены. Мы информацию проанализируем и вместе с УФАС выйдем не проверки. Сейчас нет основания для повышения цен", - добавила Коваль.

Она отметила, что кабачки и баклажаны вновь завозятся из Китая. "Мы проводим мониторинг (овощных) баз. Граница для грузового транспорта сейчас открыта... Сейчас прибыли первые фуры с кабачками, баклажанами, зеленью, капустой… Базы могут работать в прежнем режиме. Мы уверены, что все вопросы будут закрыты", - сказала Коваль.

По ее словам, министерству поручено смотреть за ценообразованием в торговых сетях. "Они обещали цены не повышать. Было поручено теплицам на территории Приморья также не повышать отпускные цены на помидоры и огурцы. Поручено организовать плодоовощные ярмарки, чтоб наши производители могли представить населению свою продукцию. Мы надеемся, что цены там будут ниже, чем в сетях", - заявила замглавы регионального Минпромторга.