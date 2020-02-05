У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса

ТОКИО, 5 фев – РИА Новости. Новый тип коронавируса нашли у 10 пассажиров с круизного судна, которое уже несколько дней находится на карантине на рейде у японского города Йокохама, сообщил министр здравоохранения Японии Като Кацунобу.
Пассажиры будут направлены в больницы. Как сказал министр, среди них нет людей в тяжелом состоянии. В то же время он выразил пожелание к остальным пассажирам и команде остаться на судне еще на 14 дней.
"По состоянию на 5 февраля мы бы хотели, чтобы они оставались на судне 14 дней. Мы будем следить за состоянием здоровья пассажиров и команды и приложим все усилия, чтобы предотвратить расширение заражения", - приводит слова министра агентство Киодо.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490. Один человек скончался в Гонконге. Еще почти 150 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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