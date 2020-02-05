В ГД предложили оплачивать аспирантам проезд на защиту диссертации

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы РФ по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести в России "аспирантский проездной", чтобы аспирант мог бесплатно добраться до защиты или предзащиты своей диссертации, если диссертационный совет находится в другом городе.
Соответствующие письма депутат направил генеральному директору ОАО "РЖД" Олегу Белозерову и вице-премьеру Татьяне Голиковой.
"Предлагается за счёт средств федерального бюджета сделать так называемый аспирантский проездной. Это своего рода бесплатный билет в оба конца, действующий на две поездки: на предзащиту и на защиту кандидатской диссертации. Подобная льгота избавит аспиранта от расходов на поездку. Для государства эти затраты будут не столь существенными по сравнению с увеличением числа молодых учёных в стране", - говорится в тексте писем, копии которых имеются в распоряжении РИА Новости.
Депутат пояснил, что в России за последнее время закрылось большое количество диссертационных советов. При этом многие аспиранты вынуждены совмещать работу с обучением, многие работают вне стен университета, а их трудовая деятельность никак не связана с темой диссертации. Будущий кандидат наук может заниматься написанием кандидатской удалённо, но на предзащите и защите он обязан присутствовать лично, отмечает парламентарий.
"Льгота поможет создать максимально комфортные условия для будущих кандидатов наук, поскольку именно они гарантируют лидерство в сфере образования, да и в целом для нашей страны, укрепляя её позиции на международной арене", - считает Чернышов.