В ГД предложили оплачивать аспирантам проезд на защиту диссертации

"Предлагается за счёт средств федерального бюджета сделать так называемый аспирантский проездной. Это своего рода бесплатный билет в оба конца, действующий на две поездки: на предзащиту и на защиту кандидатской диссертации. Подобная льгота избавит аспиранта от расходов на поездку. Для государства эти затраты будут не столь существенными по сравнению с увеличением числа молодых учёных в стране", - говорится в тексте писем, копии которых имеются в распоряжении РИА Новости.