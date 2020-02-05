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Культура
2020-02-05T03:23+0300
https://ria.ru/20200205/1564261933.html
"Маленький принц" и "1984" попали в читательский топ десятилетия
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РИА Новости

"Маленький принц" и "1984" попали в читательский топ десятилетия

03:23 05.02.2020
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© Fotolia / xyКниги
Книги
© Fotolia / xy
Книги. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. "Маленький принц", "451 градус по Фаренгейту", "1984" и "Над пропастью во ржи" оказались в топе бумажных книг десятилетия, так как востребованы у читателя как в России, так и за рубежом, рассказали в издательстве "Эксмо-АСТ".
Согласно рейтингу издательства, главными бумажными книгами десятилетия стали "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери, "Вино из одуванчиков" и "451 градус по Фаренгейту" Рэя Брэдбери, "1984" Джорджа Оруэлла и "Над пропастью во ржи" Джерома Д. Сэлинджера.
"Книги, оказавшиеся в топе десятилетия, всегда были востребованы у читателя – как за рубежом, так и в России. Произведения на все времена и на любой возраст – вот как можно объяснить столь высокие продажи книг Рэя Брэдбери, Антуана Сент-Экзюпери, Джерома Сэлинджера, Джорджа Оруэлла. Также следует добавить, что российский читатель достаточно консервативен и рационален – хочет покупать то, что прошло проверку временем", - сообщила РИА Новости директор департамента по стратегическим коммуникациям "Эксмо-АСТ" Екатерина Кожанова.
По мнению директора издательства Олега Новикова, произведение Брэдбери "451 градус по Фаренгейту" можно назвать одной из главных книг ушедшего десятилетия еще и потому, что бумажные книги не потеряли актуальности и до сих пор лидируют у покупателей.
"В числе главных книг ушедшего десятилетия, выпущенных нашим холдингом, – "451 градус по Фаренгейту". Рэй Брэдбери всерьез опасался, что бумажные книги утратят свое значение и перестанут быть объектом культурной ценности. К счастью, будущее наступило, и они по-прежнему востребованы читателями, как и литература в целом", - считает Новиков.
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