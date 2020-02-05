"Маленький принц" и "1984" попали в читательский топ десятилетия

"Книги, оказавшиеся в топе десятилетия, всегда были востребованы у читателя – как за рубежом, так и в России. Произведения на все времена и на любой возраст – вот как можно объяснить столь высокие продажи книг Рэя Брэдбери, Антуана Сент-Экзюпери, Джерома Сэлинджера, Джорджа Оруэлла. Также следует добавить, что российский читатель достаточно консервативен и рационален – хочет покупать то, что прошло проверку временем", - сообщила РИА Новости директор департамента по стратегическим коммуникациям "Эксмо-АСТ" Екатерина Кожанова.