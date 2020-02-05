В МЧС рассказали, как избежать травм при катании на сноуборде и лыжах

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Сноубординг и горные лыжи становятся у Сноубординг и горные лыжи становятся у россиян все более популярными, избежать серьезных травм при занятиях этими видами спорта помогут не только нужная экипировка, но и соблюдение всех правил личной безопасности, советуют в МЧС РФ.

В ведомстве отмечают, что зимние экстремальные виды спорта - сноубординг и горные лыжи – с каждым годом становятся все популярнее, а потому происшествия с ними регистрируются чаще. Такой вид отдыха редко обходится без серьезных травм и ушибов, особенно у новичков.

Минимизировать травмы позволяют правильная экипировка и строгое соблюдение правил безопасности при катании. Важным элементом в сноубординге и горнолыжном спорте является защитный шлем. Кататься без него нельзя даже профессионалам, напоминают спасатели. С одной стороны, шлем защищает голову от возможных травм при падении, а с другой - оберегает от обветриваний.

Для надежной защиты спины, ягодиц и рук необходимо использовать специальные пластиковые панцири, шорты с амортизирующими подкладками, а также перчатки, налокотники и наколенники.

Прежде чем отправиться к месту катаний, надо не забыть предупредить об этом родных или знакомых. Следует также стараться находиться в зоне действия сети операторов мобильной связи, чтобы вовремя вызвать помощь.

МЧС рекомендует не заниматься сноубордингом и горными лыжами в одиночку. Рядом всегда должны быть другие люди, которые смогут оказать при необходимости помощь или вызвать спасателей. Важно стараться кататься только в специально оборудованных для этого местах.