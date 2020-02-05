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2020-02-05T03:11+0300
https://ria.ru/20200205/1564261832.html
Врач рассказал, как избежать недомогания после пробуждения
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РИА Новости

Врач рассказал, как избежать недомогания после пробуждения

03:11 05.02.2020
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© Fotolia / Karen WintonБессонница
Бессонница
© Fotolia / Karen Winton
Бессонница. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Руководитель Центра медицины сна МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук Александр Калинкин рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", как избежать плохого самочувствия после пробуждения.
"Существует много способов, но гарантированно вам поможет только одно — лечь спать раньше. Все процессы в природе имеют колебательный характер, и сон к ним тоже относится. От семи до девяти часов сна — норма для большинства людей", - рассказал Калинкин.
По словам специалиста, утром превалирует быстрая фаза сна, которая негативно воздействует на организм. "Многие нарушения случаются в быстрой фазе сна. Она постепенно преобладает к утренним часам — с семи–восьми утра, эту фазу еще называют парадоксальной", - пояснил врач.
Он добавил, что в это время у человека могут усугубиться кошмары и начаться проблемы с сердечно-сосудистой системой. "Надо спать свою норму и повышать качество сна", - заключил Калинкин.
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ЗдоровьеМГУ имени М. В. ЛомоносоваРоссияОбщество
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