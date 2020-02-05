Игорь Матвиенко планирует построить в Москве "город музыки"

"В ближайших планах - построить "город музыки" в Нижних Мневниках, где у нас уже есть крупнейший студийный комплекс в России. Это несколько концертных залов, отдельное здание для музыкальной академии, которая уже существует, общежитие для студентов. Уже есть проект, сейчас идет оформление документов", - рассказал Матвиенко РИА Новости.