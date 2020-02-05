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Культура
2020-02-05T03:08+0300
https://ria.ru/20200205/1564261799.html
Игорь Матвиенко планирует построить в Москве "город музыки"
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РИА Новости

Игорь Матвиенко планирует построить в Москве "город музыки"

03:07 05.02.2020 (обновлено: 03:08 05.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПродюсер Игорь Матвиенко
Продюсер Игорь Матвиенко
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Продюсер Игорь Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Заслуженный артист РФ, композитор и продюсер Игорь Матвиенко планирует построить в Москве "город музыки".
"В ближайших планах - построить "город музыки" в Нижних Мневниках, где у нас уже есть крупнейший студийный комплекс в России. Это несколько концертных залов, отдельное здание для музыкальной академии, которая уже существует, общежитие для студентов. Уже есть проект, сейчас идет оформление документов", - рассказал Матвиенко РИА Новости.
По мнению композитора, "город музыки" может быть построен за два-три года "в оптимистичном сценарии".
Матвиенко - продюсер популярных российских групп "Любэ", "Иванушки International", "Фабрика", "Корни", певицы Виктории Дайнеко. 6 февраля композитор отмечает свой 60-летний юбилей.
Игорь Матвиенко
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КультураИгорь МатвиенкоМоскваРоссия
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