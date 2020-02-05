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Новое оружие России
2020-02-05T09:22+0300
https://ria.ru/20200205/1564261720.html
Новейший танк Т-90М "Прорыв" успешно прошел госиспытания
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РИА Новости

Новейший танк Т-90М "Прорыв" успешно прошел госиспытания

03:02 05.02.2020 (обновлено: 09:22 05.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТанк Т-90М
Танк Т-90М
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ЛАКХНАУ (Индия), 5 фев — РИА Новости. Государственные испытания новейшего российского танка Т-90М "Прорыв" успешно завершены, сообщил РИА Новости официальный представитель предприятия-разработчика — концерна "Уралвагонзавод" — в преддверии выставки Defexpo India-2020.
Контракты на поставку опытной партии "Прорывов" в войска подписали на военно-техническом форуме "Армия-2019", они находятся в стадии выполнения, добавил собеседник агентства.
В декабре заместитель министра обороны Алексей Криворучко заявил, что по результатам испытаний будет принято решение о принятии на вооружение и начале серийной поставки.
Т-90М — модификация Т-90А, созданная в рамках ОКР "Прорыв-3". Ключевым отличием танка от прежних моделей является башенный модуль новой конструкции с многослойным бронированием, размещением боеукладки вне боевого отделения и с 125-миллиметровой пушкой 2А82-1М — такой же, как у Арматы.
Машина оборудована высокоавтоматизированной системой управления огнем "Калина" и дистанционно управляемой зенитной пулеметной установкой с 12,7-миллиметровым "Кордом МТ". Для защиты от огня противника танк оснастили противокумулятивными решетчатыми экранами и комплексом динамической защиты "Реликт".
Танк Т-90М
4 октября 2019, 08:00
"Они станут неуязвимы": зачем Россия дорабатывает сотни танков Т-90
77424817734
Обсудить 53
Новое оружие РоссииТ-90МУралвагонзаводРоссияБезопасность
Популярные комментарии
каждую неделю новости о новом оружии. Но почему все это не идет в войска?
5 февраля, 03:19
Кот на дереве
595116160
А куда Армата дели??? Что только парадный вариант был и всё???
5 февраля, 05:04
Полковник Васин
521814245
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