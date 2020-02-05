Новейший танк Т-90М "Прорыв" успешно прошел госиспытания

ЛАКХНАУ (Индия), 5 фев — РИА Новости. Государственные испытания новейшего российского танка Государственные испытания новейшего российского танка Т-90М "Прорыв" успешно завершены, сообщил РИА Новости официальный представитель предприятия-разработчика — концерна " Уралвагонзавод " — в преддверии выставки Defexpo India-2020.

Контракты на поставку опытной партии "Прорывов" в войска подписали на военно-техническом форуме "Армия-2019", они находятся в стадии выполнения, добавил собеседник агентства.

В декабре заместитель министра обороны Алексей Криворучко заявил, что по результатам испытаний будет принято решение о принятии на вооружение и начале серийной поставки.

Т-90М — модификация Т-90А, созданная в рамках ОКР "Прорыв-3". Ключевым отличием танка от прежних моделей является башенный модуль новой конструкции с многослойным бронированием, размещением боеукладки вне боевого отделения и с 125-миллиметровой пушкой 2А82-1М — такой же, как у Арматы.