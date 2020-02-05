Число умерших от нового коронавируса в Китае выросло до 490 человек

ПЕКИН, 5 фев – РИА Новости. Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса , на материковой части Китая достигло 24,3 тысячи человек, 490 человек скончались, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Днем ранее официально сообщалось о 20,4 тысячи заболевших и 425 умерших.

"По состоянию на полночь 4 февраля, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 24 324 подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 3 219 человек находятся в тяжелом состоянии, 490 умерли, 892 человека выписаны из больниц", - говорится в опубликованном сообщении.

За последние сутки выявлены 3,8 тысячи новых случаев. Отдельно в Гонконге выявлено 18 случаев (в том числе 1 человек умер), в Макао инфицированы 10, на Тайване за время вспышки подтвердили 11 случаев заражения.

Кроме того, зарегистрированы еще 23,2 тысячи случаев с подозрением на новый тип коронавируса. В настоящее время еще почти 185,5 тысячи человек, имевшие тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.

По данным ВОЗ, вне Китая вирусом заболели 176 человек в 24 странах, больше всего случаев заражения выявили в Таиланде (25), Сингапуре (24), Японии (21), Южной Корее (16), Австралии (13), Германии (12), США (11). В России зарегистрировано два случая, оба – граждане КНР. Единственный летальный случай зафиксирован на Филиппинах.