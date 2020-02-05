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Число умерших от нового коронавируса в Китае выросло до 490 человек
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РИА Новости

Число умерших от нового коронавируса в Китае выросло до 490 человек

02:59 05.02.2020 (обновлено: 03:44 05.02.2020)
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© REUTERS / China DailyМедицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
© REUTERS / China Daily
ПЕКИН, 5 фев – РИА Новости. Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, на материковой части Китая достигло 24,3 тысячи человек, 490 человек скончались, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Днем ранее официально сообщалось о 20,4 тысячи заболевших и 425 умерших.
"По состоянию на полночь 4 февраля, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 24 324 подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 3 219 человек находятся в тяжелом состоянии, 490 умерли, 892 человека выписаны из больниц", - говорится в опубликованном сообщении.
За последние сутки выявлены 3,8 тысячи новых случаев. Отдельно в Гонконге выявлено 18 случаев (в том числе 1 человек умер), в Макао инфицированы 10, на Тайване за время вспышки подтвердили 11 случаев заражения.
Кроме того, зарегистрированы еще 23,2 тысячи случаев с подозрением на новый тип коронавируса. В настоящее время еще почти 185,5 тысячи человек, имевшие тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.
По данным ВОЗ, вне Китая вирусом заболели 176 человек в 24 странах, больше всего случаев заражения выявили в Таиланде (25), Сингапуре (24), Японии (21), Южной Корее (16), Австралии (13), Германии (12), США (11). В России зарегистрировано два случая, оба – граждане КНР. Единственный летальный случай зафиксирован на Филиппинах.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.
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Распространение нового коронавирусаКитайВ мире
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