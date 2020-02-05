СМИ: в Латвии прошли обыски в компании-ретрансляторе Первого канала

По данным ЛТВ, обыски прошли в офисе компании на улице Гертрудес в Риге. СГБ информацию не комментирует.

В Baltijas Mediju Alianse входит "Первый балтийский канал", который ретранслирует программы Первого канала России, рекламное агентство "Первый балтийский музыкальный канал", рекламное и медийное агентство Ren TV Baltic, дистрибьютор телевизионных каналов Tem LV и издательский дом Print Media, а также газеты MK Latvija и MK Estoņija и их интернет версии. Всего Baltijas Mediju Alianse включает 25 телевизионных каналов в Балтии. Предприятие производит местные телевизионные новости для Латвии и Эстонии.