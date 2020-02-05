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СМИ: в Латвии прошли обыски в компании-ретрансляторе Первого канала
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РИА Новости

СМИ: в Латвии прошли обыски в компании-ретрансляторе Первого канала

02:49 05.02.2020 (обновлено: 04:57 05.02.2020)
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© Государственная полиция ЛатвииЛатвийская полиция
Латвийская полиция
© Государственная полиция Латвии
Латвийская полиция. Архивное фото
РИГА, 5 фев – РИА Новости. Служба госбезопасности Латвии (СГБ) вечером во вторник провела оперативные действия в помещениях предприятия Baltijas Mediju alianse, которая занимается ретрансляцией в странах Балтии программ Первого канала России и РЕН ТВ, сообщает Латвийское телевидение (ЛТВ) со ссылкой на имеющуюся в его распоряжении информацию.
По данным ЛТВ, обыски прошли в офисе компании на улице Гертрудес в Риге. СГБ информацию не комментирует.
В Baltijas Mediju Alianse входит "Первый балтийский канал", который ретранслирует программы Первого канала России, рекламное агентство "Первый балтийский музыкальный канал", рекламное и медийное агентство Ren TV Baltic, дистрибьютор телевизионных каналов Tem LV и издательский дом Print Media, а также газеты MK Latvija и MK Estoņija и их интернет версии. Всего Baltijas Mediju Alianse включает 25 телевизионных каналов в Балтии. Предприятие производит местные телевизионные новости для Латвии и Эстонии.
Рига
8 января, 04:32
В Латвии объяснили недружественное отношение Прибалтики к России
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Первый канал (телеканал)ЛатвияРоссияРЕН-ТВ (телеканал)В мире
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