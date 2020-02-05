СМИ: в Латвии прошли обыски в компании-ретрансляторе Первого канала

РИГА, 5 фев – РИА Новости. Служба госбезопасности Латвии (СГБ) вечером во вторник провела оперативные действия в помещениях предприятия Baltijas Mediju alianse, которая занимается ретрансляцией в странах Балтии программ Первого канала России и РЕН ТВ, сообщает Латвийское телевидение (ЛТВ) со ссылкой на имеющуюся в его распоряжении информацию.
По данным ЛТВ, обыски прошли в офисе компании на улице Гертрудес в Риге. СГБ информацию не комментирует.
В Baltijas Mediju Alianse входит "Первый балтийский канал", который ретранслирует программы Первого канала России, рекламное агентство "Первый балтийский музыкальный канал", рекламное и медийное агентство Ren TV Baltic, дистрибьютор телевизионных каналов Tem LV и издательский дом Print Media, а также газеты MK Latvija и MK Estoņija и их интернет версии. Всего Baltijas Mediju Alianse включает 25 телевизионных каналов в Балтии. Предприятие производит местные телевизионные новости для Латвии и Эстонии.