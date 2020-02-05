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Первый самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
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РИА Новости

Первый самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку

01:57 05.02.2020 (обновлено: 01:58 05.02.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСамолет ВКС России Ил-76 МД перед вылетом из международного аэропорта "Байкал" в Улан-Удэ в Китай для эвакуации российских граждан из провинции Хубэй
Самолет ВКС России Ил-76 МД перед вылетом из международного аэропорта Байкал в Улан-Удэ в Китай для эвакуации российских граждан из провинции Хубэй
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Первый самолет ВКС РФ, вылетевший во вторник в Россию из китайского Уханя, где бушует коронавирус, совершил посадку для дозаправки на аэродроме Восточного военного округа (ВВО), сообщает Минобороны РФ.
"Самолет Воздушно-космических сил России с гражданами Российской Федерации, эвакуированными из города Ухань Китайской народной республики, совершил посадку на аэродроме Восточного военного округа", - говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что после дозаправки самолет выполнит перелет в конечный пункт назначения в Тюменской области.
На борту самолета находится 80 граждан РФ с личными вещами.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV.
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Распространение нового коронавирусаВоздушно-космические силы РоссииВосточный военный округКитайРоссияУханьВ мире
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