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Зеленский определил судьбу $2,9 миллиарда, полученных от "Газпрома"
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РИА Новости

Зеленский определил судьбу $2,9 миллиарда, полученных от "Газпрома"

01:37 05.02.2020 (обновлено: 10:07 05.02.2020)
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский предложил направить 2,9 миллиарда долларов, полученных от "Газпрома" в рамках соглашений по продолжению транзита газа, на реализацию инфраструктурных проектов и развитие медицины.

"Мы планируем дополнительно направить средства на строительство дорог — это наш инфраструктурный приоритет, на другие инфраструктурные проекты, на медицинскую сферу и энергоэффективность", — говорится на сайте его офиса.

Глава государства распорядился подготовить необходимые проекты документов в двухнедельный срок.
"Газпром" и "Нафтогаз" 30 декабря прошлого года подписали пакет соглашений по продолжению поставок через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. Обе стороны отказались от судебных исков, по которым еще не были приняты решения, а "Газпром" выплатил Киеву 2,9 миллиарда долларов по вердикту Стокгольмского арбитража.
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
3 февраля, 22:20
"Газпром" втрое снизил транзит газа через Украину
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ГазпромВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Поручение правительству... две недели... смешно же ей-богу. Двух недель этому правительству может и хватит, чтобы увести эти деньги из бюджета, но составить мало-мальски осмысленый план - увольте.
5 февраля, 02:40
st.leutenant
621210028
Молодец Зеля, берёт пример со "страны-агрессора". Только в России тратят миллиарды на ремонт дорог, который повторяю ежегодно. Учится потихоньку, как официально деньги из бюджета тырить ;-)
5 февраля, 04:38
Deliverance Prison
49610226
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