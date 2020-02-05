Зеленский определил судьбу $2,9 миллиарда, полученных от "Газпрома"

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский предложил направить 2,9 миллиарда долларов, полученных от "Газпрома" в рамках соглашений по продолжению транзита газа, на реализацию инфраструктурных проектов и развитие медицины.
"Мы планируем дополнительно направить средства на строительство дорог — это наш инфраструктурный приоритет, на другие инфраструктурные проекты, на медицинскую сферу и энергоэффективность", — говорится на сайте его офиса.
Глава государства распорядился подготовить необходимые проекты документов в двухнедельный срок.
"Газпром" и "Нафтогаз" 30 декабря прошлого года подписали пакет соглашений по продолжению поставок через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. Обе стороны отказались от судебных исков, по которым еще не были приняты решения, а "Газпром" выплатил Киеву 2,9 миллиарда долларов по вердикту Стокгольмского арбитража.
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