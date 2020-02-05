Число умерших от коронавируса в Хубэе выросло до 479 человек

Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Число жертв нового Число жертв нового коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 479, число зараженных достигло 16,6 тысячи, сообщает региональный комитет здравоохранения.

Власти выявили за 4 февраля 3156 новых случая заражения, поясняется в сообщении. При этом 1967 новых случаев зафиксировали в столице провинции - городе Ухань, эпицентре распространения заболевания.

Сообщается, что, по состоянию на полночь 4 февраля, 520 человек выписаны из больниц.