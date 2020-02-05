Число умерших от коронавируса в Хубэе выросло до 479 человек

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Число жертв нового коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 479, число зараженных достигло 16,6 тысячи, сообщает региональный комитет здравоохранения.
Власти выявили за 4 февраля 3156 новых случая заражения, поясняется в сообщении. При этом 1967 новых случаев зафиксировали в столице провинции - городе Ухань, эпицентре распространения заболевания.
Сообщается, что, по состоянию на полночь 4 февраля, 520 человек выписаны из больниц.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV.
28 января, 11:11Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика