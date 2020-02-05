Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-05T01:41+0300
https://ria.ru/20200205/1564261127.html
Число умерших от коронавируса в Хубэе выросло до 479 человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1563999718_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_ae7d129998fbdf72f84c53fd9dfe7aee.jpg
РИА Новости

Число умерших от коронавируса в Хубэе выросло до 479 человек

01:19 05.02.2020 (обновлено: 01:41 05.02.2020)
12782
© REUTERS / China DailyМедицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
© REUTERS / China Daily
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Число жертв нового коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 479, число зараженных достигло 16,6 тысячи, сообщает региональный комитет здравоохранения.
Власти выявили за 4 февраля 3156 новых случая заражения, поясняется в сообщении. При этом 1967 новых случаев зафиксировали в столице провинции - городе Ухань, эпицентре распространения заболевания.
Сообщается, что, по состоянию на полночь 4 февраля, 520 человек выписаны из больниц.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
1031830
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаХубэйКитайВ мире
Рекомендуем
Покупатель в отделе алкогольной продукции
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Зона паспортного контроля
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
Кадр из сериала Ментовские войны
Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Дмитрий Бульба
Российский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму
СМИ узнали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
Чтобы сдержать Россию, хватит пяти килотонн: Пентагон пошел ва-банк
Шакира и Дженнифер Лопес во время выступления
Выступление Лопес и Шакиры на "Супер-кубке" вызвало споры в сети
Город Манбидж в Сирии
Плененные в Сирии боевики раскрыли роль Турции в создании "ан-Нусры"*
Госсекретарь США Майк Помпео
В Крыму согласились с оценкой Помпео статуса полуострова
Рыбий жир
Врач предупредила об опасности нехватки витамина D
Военнослужащий ВСУ
Воевавший в Донбассе немецкий наемник разочаровался в ВСУ
Высокие отношения: спикер Пелоси порвала копию речи Трампа сразу после его выступления
Пелоси порвала текст речи Трампа в конгрессе
Кампания по переписи населения на Аляске
"Трамп может отдать Аляску России": шок и трепет в сенате США
Круизное судно Diamond Princess на рейде Йокогамы
На судне в Японии, где выявили коронавирус, находятся двое россиян
В лаборатории органического синтеза в химико-фармацевтическом центре УрФУ, где разработали препарат Триазавирин
В Китае начались испытания российского препарата от коронавируса
Танк КВ-1
National Interest назвал советские танки КВ "катастрофой"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:14Правительство предложило смягчить наказание для беременных женщин
10:12Тема "российской угрозы" в Польше нагнетается, заявил посол России
10:09Эксперт ВОЗ: Китай замалчивал случаи коронавируса в начале эпидемии
10:07В ФПИ рассказали о работе над демонстратором многоразовой ракеты
10:06В ФПИ усомнились в комфортности полетов на ракетах между континентами
10:01"Победа" объяснила отказ посадить ветерана на выбранное им место
10:01В Приморье трехлетняя девочка жила на ферме вместе с животными
09:56Власти Петербурга отменили бизнес-форум с участием китайской делегации
09:49В Москве экс-сотрудника фирмы подозревают в краже более 250 планшетов
09:46Российский 3D-принтер планируют отправить на МКС
09:44В Тюменскую область доставили эвакуированных из Китая россиян
09:42СМИ сообщили о рекордной сумме возвращенных России долгов
09:42В Люберцах грабители отобрали у прохожего карты, деньги и пистолет
09:40Рисков заражения коронавирусом в Тюменской области нет, заявила Попова
09:38Испытания новейшей гаубицы "Коалиция-СВ" завершатся в 2022 году
09:36ФПИ не состязается с американским DARPA, заявил замгендиректора
09:34Поселок под Горловкой обесточен после обстрела ВСУ, заявили в ДНР
09:32Двух жительниц Саранска госпитализировали после возвращения из Китая
09:29Главархив в Москве рассекретил 11,5 тысячи документов о ВОВ
09:28Первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами прибыл в Тюмень
Лента новостейМолния