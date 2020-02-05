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Культура
2020-02-05T01:06+0300
https://ria.ru/20200205/1564260908.html
Юбилейный 70-й музыкальный фестиваль "Сан-Ремо" открывается в Италии
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РИА Новости

Юбилейный 70-й музыкальный фестиваль "Сан-Ремо" открывается в Италии

00:59 05.02.2020 (обновлено: 01:06 05.02.2020)
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© Фото : Страница фестиваля итальянской песни в Сан-Ремо в FacebookFestival di Sanremo 2013
Festival di Sanremo 2013
© Фото : Страница фестиваля итальянской песни в Сан-Ремо в Facebook
РИМ, 5 фев – РИА Новости, Александр Логунов. Юбилейный 70-й фестиваль итальянской эстрады "Сан-Ремо" открылся в одноименном курортном городке на лигурийском побережье Италии.
Телевизионный музыкальный конкурс продлится до субботы. Каждый фестивальный вечер будет транслироваться в эфире государственного итальянского телевидения Rai и на его мультимедийном портале.
Участники фестиваля разделены на две категории: за главный приз "Золотую пальму" будут соревноваться 24 известных на Апеннинах исполнителя, а за отдельную награду поборются восемь молодых артистов. Этим нынешний фестиваль отличается предыдущих, когда организаторы проводили единый конкурс без отдельного "молодежного" состязания.
Как и в последние два года, конкурсанты не будут исключаться по ходу выступлений, все участники споют в финале субботним вечером. Художественным директором и ведущим нынешнего "Сан-Ремо" стал ведущий телевикторин и шоу талантов Амедео Себастьяни (Amedeo Sebastiani), известный как Амадеус.
© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкФестиваль искусств "Славянский базар" в Витебске
Фестиваль искусств Славянский базар в Витебске
© РИА Новости / Андрей Александров
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Одним из главных событий вечера открытия фестиваля обещает стать выступление Ромины Пауэр и Аль Бано. Участники звездного дуэта, ставшего знаменитым во всем мире благодаря своему шлягеру "Феличита", поженились в июле 1970 года и прожили вместе почти 30 лет. Несмотря на развод и обещания завершить карьеру, они продолжают давать совместные концерты. В программу их нынешнего выступления вошли попурри из самых главных хитов и премьеры двух новых песен.
В последующие дни на сцену театра "Аристон" поднимутся обладатель "Оскара" актер Роберто Бениньи (Roberto Benigni), воссоединившийся ради "Сан-Ремо" квартет Ricchi e Poveri ("Рикки э повери") и рок-исполнитель Zucchero ("Дзуккеро").
© Фото : Официальный сайт группы "Ricchi e Poveri"Итальянская группа "Ricchi E Poveri"
Итальянская группа Ricchi E Poveri
© Фото : Официальный сайт группы "Ricchi e Poveri"
Итальянская группа "Ricchi E Poveri"
Победитель фестиваля по сложившейся в последние годы традиции будет представлять Италию на конкурсе "Евровидение". Его объявят в ночь на воскресенье по обновленнной системе подсчета: после неоднозначных результатов прошлого года организаторы отменили голосование экспертного жюри.
Победителя определят телезрители, журналисты, а также жюри, состоящее из 300 человек с разными музыкальными предпочтениями. Будет использоваться специальная система электронного голосования, после чего эти результаты добавят к промежуточным итогам первых четырех концертов.
Конкурс в Сан-Ремо проходит в Италии с 1951 года. За время существования его победителями становились такие известные исполнители, как Адриано Челентано, Тото Кутуньо, Эрос Рамазотти и Андреа Бочелли.
Певец Махмуд на конкурсе Сан-Ремо
10 февраля 2019, 04:47Культура
На итальянском музыкальном конкурсе "Сан-Ремо" победил певец Махмуд
300000
КультураЭрос РамазоттиконцертыАль БаноАдриано ЧелентаноСан-РемоИталия
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