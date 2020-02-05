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NOC назвала размеры потерь от блокады портов для ливийской экономики
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РИА Новости

NOC назвала размеры потерь от блокады портов для ливийской экономики

00:46 05.02.2020
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкНефтяной терминал в Ливии
Нефтяной терминал в Ливии
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Нефтяной терминал в Ливии. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Потери от "незаконной блокады" портов отгрузки Национальной нефтяной компании Ливии (NOC) для ливийской экономики достигли 931,8 миллиона долларов, говорится в заявлении компании.
Ранее NOC объявила режим форс-мажора в связи с остановкой экспорта нефти из пяти портов. Согласно заявлению компании, командующий Ливийской национальной Армией (ЛНА) Халифа Хафтар в середине января дал распоряжение о приостановке процесса отгрузки нефти в пяти портах.

"Национальная нефтяная компания подтверждает, что уровень добычи сократился до уровня 187 337 баррелей в день, потери в результате незаконной блокады составили 931 775 672 долларов США", - сообщается в заявлении, опубликованном в Twitter компании.

NOC - интегрированная государственная нефтегазовая компания Ливии. Основана в 1970 году, штаб-квартира расположена в Триполи.
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Национальная нефтяная компания Ливии (NOC)ЛивияЭкономика
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